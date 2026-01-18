नवादा पुलिस का एक्शन: हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपियों के घर बजा ढोल, पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार

Nawada News: नवादा पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास के दो मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के घर इश्तिहार चिपकाया है. यह कार्रवाई नारदीगंज थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर की गई है. नारदीगंज थाना कांड संख्या 330/25 और 329/25 में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है. पुलिस टीम ने गांव में ढोल बजाकर आरोपियों के घर पर विधिवत इश्तिहार चिपकाया. साथ ही, नवादा पुलिस ने कहा है कि यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी.

घर की कुर्की भी की जा सकती है

नारदीगंज के थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर होना होगा, अन्यथा अगले आदेश में उनके घर की कुर्की भी की जा सकती है. बता दें कि यह मामला नारदीगंज थानाक्षेत्र के ग्राम बुच्ची में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़ा है.

जल्द से जल्द वह हाजिर हो जाए

यह कार्रवाई SDPO सदर 02 राहुल कुमार के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि यदि अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा साफ तौर पर कहा कि अपराध करने वाले के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है फरार चल रहे हैं. आरोपित को अब चेतावनी दे दी गई है, जल्द से जल्द वह हाजिर हो जाए नहीं तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

