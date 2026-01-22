Advertisement
सरस्वती पूजा से पहले नवादा पुलिस का शक्ति प्रदर्शन, अश्रुगैस मॉक ड्रिल से असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश

Nawada News: नवादा में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण टीम द्वारा अश्रुगैस से मॉक ड्रिल किया गया. मुख्यालय डीएसपी निशु मल्लिक की देखरेख में पुलिसकर्मियों को आपातकालीन हथियारों व उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:25 AM IST

Nawada News: आगामी सरस्वती पूजा को लेकर नवादा जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. त्योहार के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नवादा पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में नवादा एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर पुलिस लाइन परिसर में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. मुख्यालय डीएसपी निशु मल्लिक की देखरेख में दंगा नियंत्रण टीम, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को अश्रुगैस सहित विभिन्न आपातकालीन उपकरणों का अभ्यास कराया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूजा के दौरान अगर किसी भी तरह की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि सामने आती है, तो पुलिस बल तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर हालात पर काबू पा सके.

अश्रुगैस गन टीम को विशेष प्रशिक्षण
मॉक ड्रिल के दौरान दंगा नियंत्रण टीम द्वारा अश्रुगैस का प्रयोग कर अभ्यास कराया गया. जवानों को यह बताया गया कि किसी भी अप्रिय स्थिति में किस तरह संयम और रणनीति के साथ हालात पर काबू पाया जाए. अश्रुगैस गन टीम को विशेष रूप से अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया.

आपातकालीन हथियारों और उपकरणों की दी गई जानकारी
इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को विभिन्न आपातकालीन हथियारों और उपकरणों के इस्तेमाल का भी प्रशिक्षण दिया गया. लाठीचार्ज, दंगा नियंत्रण शील्ड, हेलमेट, वायरलेस संचार और अन्य आधुनिक उपकरणों के प्रयोग की बारीकियों से जवानों को अवगत कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से पुलिस बल का आत्मविश्वास बढ़ता है और वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है.

असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरस्वती पूजा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह, हुड़दंग या अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिले भर में असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि त्योहार शांति, भाईचारे और उत्साह के साथ मनाया जा सके.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

