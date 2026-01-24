Nawada News: नवादा पुलिस ने युवक की हत्या का 12 घंटे में किया खुलासा, 4 अपराधी दबोचे गए

Nawada News: नवादा पुलिस ने एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले का 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. हत्या करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना 22 जनवरी 2026 की रात कौआकोल थाना क्षेत्र के नाटी नदी पुल पर हुई थी. पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को परिजनों की मदद से पीएचसी कौआकोल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि इस हत्या का कारण शराब के कारोबार को लेकर पुराना विवाद था.

चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर सात नामजद अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए, नवादा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ पकरीबरावां, थानाध्यक्ष कौआकोल, अंचल निरीक्षक पकरीबरावां और डीआईयू टीम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. गठित टीम लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी क्रम में सूचना मिली कि सभी नामजद अपराधी धरावां मोड़ पहारतली में एकत्रित होकर डकैती की योजना बना रहे हैं. टीम ने तत्काल उस स्थान पर छापेमारी कर हत्याकांड में संलिप्त चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया.

मृत युवक से चल रहा था विवाद

इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना परिसर लाकर गहन पूछताछ की गई. उन्होंने अपने बयान में बताया कि मृतक के साथ उनका शराब के कारोबार को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया. इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से पुलिस ने दो देसी कट्टा, 13 कारतूस, तीन मोबाइल, एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद किया है.

