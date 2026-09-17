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नवादा में किडनैपिंग केस का खुलासा, 24 घंटे में शख्स बरामद, 80 लाख मांगी गई थी फिरौती

नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के सिमरकोल गांव में 80 लाख रुपये की फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का नवादा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने न सिर्फ अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि घटना में शामिल एक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:00 PM IST
नवादा में किडनैपिंग केस का खुलासा, 24 घंटे में शख्स बरामद, 80 लाख मांगी गई थी फिरौती
Image Credit: नवादा में 24 घंटे के भीतर अपहृत बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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