/नवादा में किडनैपिंग केस का खुलासा, 24 घंटे में शख्स बरामद, 80 लाख मांगी गई थी फिरौती

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नवादा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहरण कांड का खुलासा कर दिया. साथ ही किडनैप किए गए शख्स को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस की इस तेजी वाली कार्रवाई की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. इस बीच मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया, वह बेहद हैरान करने वाला है. एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि शख्स का अपहरण 80 लाख की फिरौती के लिए किया गया था.
उन्होंने बताया कि अगवा व्यक्ति को झारखंड के कोडरमा जिला से बरामद किया गया है. साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. 16 सितम्बर 2026 को रजौली थाना क्षेत्र के सिमरकोल के पास से कुछ अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद अपराधियों ने परिजनों को फोन कर 80 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी.
वहीं, परिजनों की तरफ से रजौली थाना में लिखित आवेदन दिए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया. कांड की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर एसडीपीओ रजौली के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू की.
इसी क्रम में पुलिस को अंकित कुमार के बारे में सुराग मिला. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए रजौली के मराई गांवा से उसे गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इस अपहरण कांड में लाइनर का काम किया था.
वहीं, आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने झारखंड के कोडरमा से अपहृत व्यक्ति को महज 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया. नवादा एसपी ने कहा कि 80 लाख की फिरौती मांगने वाले इस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा