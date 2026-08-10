/नवादा में मुर्गी फार्म में बड़ी चोरी, 1500 मुर्गियां ले उड़े चोर, CCTV में कैद हुई वारदात

गौतम कुमार ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से इस मुर्गी फार्म में काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक, फार्म में पहले भी छोटी-मोटी चोरी की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार चोरों ने बड़े पैमाने पर चोरी की है. एक साथ करीब 1,500 मुर्गियों के चोरी होने से फार्म संचालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों को चोर आखिर कहां ले गए और उन्हें कैसे ठिकाने लगाया गया.