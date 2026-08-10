/नवादा में मुर्गी फार्म में बड़ी चोरी, 1500 मुर्गियां ले उड़े चोर, CCTV में कैद हुई वारदात

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर नगर में चोरों ने एक मुर्गी फार्म को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मुर्गी फार्म से करीब 1,500 मुर्गियां चोरी कर ले गए. चोरी की गई मुर्गियों की कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये आंकी गई है. घटना के बाद फार्म संचालक और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की चोरी को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
घटना की जानकारी फार्म में काम करने वाले गौतम कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि चोरों ने फार्म की जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बड़ी संख्या में मुर्गियों को लेकर फरार हो गए. चोरी के दौरान चोरों ने फार्म में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों और अन्य सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हालांकि, कई कैमरों में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब चोरों की पहचान करने में जुटी है.
गौतम कुमार ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से इस मुर्गी फार्म में काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक, फार्म में पहले भी छोटी-मोटी चोरी की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार चोरों ने बड़े पैमाने पर चोरी की है. एक साथ करीब 1,500 मुर्गियों के चोरी होने से फार्म संचालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों को चोर आखिर कहां ले गए और उन्हें कैसे ठिकाने लगाया गया.
हिसुआ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि घटना को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. फुटेज में मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही चोरी की घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा