/नवादा: प्राइवेट विद्यालय में 3rd क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई, स्कूल डायरेक्टर पर लगा आरोप

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में एक शिक्षक पर तीसरी कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. पिटाई में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल छात्र की पहचान नेया गांव निवासी धनंजय कुमार के पुत्र धनराज कुमार के रूप में हुई है. उसके शरीर पर चोट के कई निशान बताए जा रहे हैं.