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नवादा: प्राइवेट विद्यालय में 3rd क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई, स्कूल डायरेक्टर पर लगा आरोप

Nawada News: बिहार के नवादा के एक निजी स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र की कथित पिटाई का मामला सामने आया है. छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों ने स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:48 PM IST
नवादा: प्राइवेट विद्यालय में 3rd क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई, स्कूल डायरेक्टर पर लगा आरोप
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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