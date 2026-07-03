/नवादा: प्राइवेट विद्यालय में 3rd क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई, स्कूल डायरेक्टर पर लगा आरोप

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में एक शिक्षक पर तीसरी कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. पिटाई में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल छात्र की पहचान नेया गांव निवासी धनंजय कुमार के पुत्र धनराज कुमार के रूप में हुई है. उसके शरीर पर चोट के कई निशान बताए जा रहे हैं.
परिजनों के अनुसार, स्कूल के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर एक छात्रा की कॉपी में आपत्तिजनक बातें लिख दी थीं. इसी घटना से नाराज होकर शिक्षक ने धनराज को दोषी मानते हुए उसकी पिटाई कर दी. पीड़ित छात्र धनराज का आरोप है कि तीन अन्य लड़कों ने छात्रा की कॉपी में गलत लिखा था, लेकिन उसे झूठा फंसा दिया गया. इसके बाद स्कूल के डायरेक्टर ने खजूर की छड़ी से उसकी बेरहमी से पिटाई की.
घटना के बाद छात्र के पिता धनंजय कुमार ने मुफस्सिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोपी शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि उनके बेटे की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे अमानवीय तरीके से पीटा गया.
धनंजय कुमार ने बताया कि उन्होंने लगभग एक वर्ष पहले अपने बेटे का दाखिला आदर्श विद्या भारती रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में कराया था. उनका बेटा तीसरी कक्षा का छात्र है और इतनी कम उम्र के बच्चे के साथ इस तरह की मारपीट बेहद निंदनीय है. उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर स्कूल के डायरेक्टर और दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा