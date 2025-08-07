Nawada Breaking News: नवादा में लग्जरी कार के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

नवादा जिले के रजौली चेकपोस्ट पर अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान एक लग्जरी कार से तहखाना बनाकर छिपाई गई भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई है. यह कार पश्चिम बंगाल से आ रही थी और शराब को छुपाकर बिहार में बिक्री के लिए लाया जा रहा था.

शराब तस्करों ने कार के अंदर खास तरीके से एक गुप्त तहखाना बनाया था, जिसमें शराब की बोतलें और कैन छिपाई गई थीं. जांच के दौरान जब कार की तलाशी ली गई तो व्हिस्की की 750 एमएल की 24 बोतलें, एलीट व्हिस्की के 180 एमएल के 216 टेट्रा पैक और बियर के 500 एमएल के 88 कैन बरामद हुए.

कार में सवार दो शराब माफियाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी पहचान चंदन कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है, जो दानापुर, पटना के रहने वाले हैं. दोनों तस्कर बिहार में शराब तस्करी के नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे थे.

गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वे यह शराब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से खरीदकर लाए थे, जिसे बिहार में बेचने की योजना थी. उत्पाद विभाग की टीम अब इस तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की तलाश में भी जुट गई है.

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्कर लगातार नए तरीके से अवैध शराब लाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन उत्पाद विभाग की सजगता के कारण लगातार ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.

इनपुट- यशवंत सिन्हा

