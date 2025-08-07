Nawada Breaking News: नवादा में लग्जरी कार के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
Nawada Breaking News: नवादा में लग्जरी कार के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट पर एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. तस्कर कार के अंदर गुप्त तहखाना बनाकर शराब छिपाकर ले जा रहे थे. कार्रवाई के दौरान दो शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:55 PM IST

नवादा जिले के रजौली चेकपोस्ट पर अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान एक लग्जरी कार से तहखाना बनाकर छिपाई गई भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई है. यह कार पश्चिम बंगाल से आ रही थी और शराब को छुपाकर बिहार में बिक्री के लिए लाया जा रहा था.

शराब तस्करों ने कार के अंदर खास तरीके से एक गुप्त तहखाना बनाया था, जिसमें शराब की बोतलें और कैन छिपाई गई थीं. जांच के दौरान जब कार की तलाशी ली गई तो व्हिस्की की 750 एमएल की 24 बोतलें, एलीट व्हिस्की के 180 एमएल के 216 टेट्रा पैक और बियर के 500 एमएल के 88 कैन बरामद हुए.

कार में सवार दो शराब माफियाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी पहचान चंदन कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है, जो दानापुर, पटना के रहने वाले हैं. दोनों तस्कर बिहार में शराब तस्करी के नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे थे.

गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वे यह शराब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से खरीदकर लाए थे, जिसे बिहार में बेचने की योजना थी. उत्पाद विभाग की टीम अब इस तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की तलाश में भी जुट गई है.

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्कर लगातार नए तरीके से अवैध शराब लाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन उत्पाद विभाग की सजगता के कारण लगातार ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.

इनपुट- यशवंत सिन्हा

ये भी पढ़ें- औरंगाबाद में हार्डकोर नक्सली पुकार भुइयां गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

Nawada News

;