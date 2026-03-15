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Nawada News: नवादा रेलवे स्टेशन पर न वेटिंग रूम सुरक्षित, न शौचालय की व्यवस्था, फर्श पर रात गुजारने को मजबूर परीक्षार्थी

Nawada Railway Station: व्यवहार न्यायालयों में परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा में शामिल होने के लिए काफी संख्या में अभ्यर्थी नवादा शहर पहुंच चुके हैं. शहर में होटलों की अनुपलब्धता के कारण कई छात्र रेलवे स्टेशन पर रात बिताने को मजबूर हुए. इस दौरान छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:48 AM IST

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नवादा रेलवे स्टेशन
नवादा रेलवे स्टेशन

Nawada Railway Station Basic Amenities Lacking: अमृत भारत योजना के तहत देश के कई रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है. बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत योजना के तहत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप किए जाने के दावे किए जा रहे हैं. अब इन दावों की पोल खुल चुकी है. इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. स्टेशन पर शौचालयों की विशेष रूप से कमी है. स्टेशन परिसर पर यात्रियों के जमावड़े ने पूरी सच्चाई बयां कर दी है.

दरअसल, बिहार में आज यानी रविवार (15 मार्च) को व्यवहार न्यायालयों में परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा आयोजित की जा रही है. नवादा जिले में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी देररात से ही नवादा पहुंच रहे हैं. शनिवार (14 मार्च) की रात को काफी संख्या में अभ्यर्थी ट्रेनों के जरिए नवादा पहुंचे और रात के वक्त स्टेशन परिसर में ही सो गए. स्टेशन परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण बाहर से आए छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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स्टेशन परिसर में रात गुजारने वाले छात्रों ने बताया कि स्टेशन पर तीन वेटिंग रूम में शौचालय हैं, लेकिन उनमें से एक का दरवाजा टूटा हुआ है. प्लेटफार्म पर सार्वजनिक शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है. स्टेशन का निर्माण और उद्घाटन हो चुका है, लेकिन आम लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अभी भी नदारद हैं. इस मुद्दे पर स्टेशन मास्टर या अन्य कर्मचारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं. प्लेटफार्म नंबर एक और प्लेटफार्म नंबर दो किसी पर शौचालय नहीं है. नवादा रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की यह कमी काफी समय से देखी जा रही है, जिससे यात्रियों और विशेषकर दूरदराज से आने वाले छात्रों को लगातार असुविधा हो रही है.

बता दें कि व्यवहार न्यायालयों में परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा के लिए नवादा सदर अनुमंडल के अंतर्गत कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यह परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है. परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 13,000 विद्यार्थी नवादा पहुंचे हैं. शहर में होटलों की अनुपलब्धता के कारण कई छात्र रेलवे स्टेशन पर रात बिताने को मजबूर हैं. वहीं दूसरी ओर इस एग्जाम के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत, नवादा सदर अनुमंडल के सभी 21 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है. ॉ

रिपोर्ट- यशवंत

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