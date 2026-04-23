Nawada Road Accident: शादी के एक महीने बाद दुल्हन विधवा, दूसरे का नन्हा बेटा अनाथ, 2 दोस्तों की मौत

Nawada Road Accident: बिहार के नवादा जिले में रजौली के केंदुआ गांव के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवकों के परिवारों को हमेशा के लिए उदास कर दिया. सिरदला थाना क्षेत्र के गोंदपुर गांव निवासी सूरज कुमार (28 वर्ष) और केंदुआ गांव निवासी सनी कुमार (28 वर्ष) बाजार जा रहे थे. तेज रफ्तार में अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा पूरे इलाके में शोक की लहर फैला गया है.

सूरज कुमार: शादी के महज एक महीने बाद छिन गई जिंदगी

सूरज कुमार दिनेश चौधरी के इकलौते पुत्र थे. 7 मार्च को हिंदू रीति-रिवाज से उनकी शादी हुई थी. नववधू के हाथों में मेहंदी की लाली अभी ताजा थी और मांग का सिंदूर सूखा भी नहीं था. माता-पिता चेन्नई से बेटे की शादी की खुशी मनाने लौटे थे. घर में हंसी-खुशी का माहौल था, लेकिन दुर्घटना ने सब कुछ छीन लिया. इकलौते बेटे की असमय मौत ने परिवार को तोड़ दिया. नववधू की जिंदगी अधूरी रह गई. माता-पिता का दर्द शब्दों से परे है. जिस घर में कुछ दिन पहले शादी की खुशियां गूंज रही थीं, आज वहां सन्नाटा और आंसू बह रहे हैं.

सनी कुमार: लव मैरिज के छोटे से संसार पर छाया मातम

सनी कुमार गणेश चौधरी के सबसे छोटे पुत्र थे. दो साल पहले लव मैरिज कर उन्होंने अपना छोटा सा संसार बसाया था. एक नन्हा बेटा भी था और परिवार में नई खुशियों का माहौल छाया हुआ था. सनी घर का सहारा थे, जिन पर माता-पिता की सारी उम्मीदें टिकी थीं. दुर्घटना ने सब कुछ उजाड़ दिया. पत्नी और छोटे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया. माता-पिता रो-रोकर बुरा हाल हैं. घर में बच्चे की हंसी की जगह अब मातम छा गया है. घर का चिराग बुझ गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया. दोनों परिवार सदमे में हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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