/नवादा में तेज रफ्तार का कहर, कहीं ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, तो कहीं ट्रक ने मचाया कोहराम

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नवादा जिले आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. पहली घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव के पास हुई. यहां एक भयानक सड़क दुर्घटना में साली के तिलक समारोह में जा रहे जीजा की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, यहां अज्ञात ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में साली के तिलक में जा रही युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान सूरज राजवंशी के रूप में की गई है.
बताया जा रहा है कि मृतक सूरज राजवंशी अपनी साली के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहे थे. उनके साथ दो अन्य युवक भी बाइक पर सवार थे. अकबरपुर प्रखंड के केंदुआ गांव के निकट अचानक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूरज राजवंशी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दूसरी घटना नरहट थाना क्षेत्र के यमीनापुर गांव से सामने आई है.
यहां सीमेंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जाता है कि बाइक पर तीन युवक सवार होकर बस स्टैंड जा रहे थे. इसी दौरान मीनापुर गांव के पास सामने से आ रहे सीमेंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर गए.
हादसे में अमर कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बाइक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही नरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीमेंट लदे ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा