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नवादा में तेज रफ्तार का कहर, कहीं ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, तो कहीं ट्रक ने मचाया कोहराम

नवादा जिले आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. पहली घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव के पास हुई. यहां एक भयानक सड़क दुर्घटना में साली के तिलक समारोह में जा रहे जीजा की मौत हो गई.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:13 AM IST
नवादा में तेज रफ्तार का कहर, कहीं ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, तो कहीं ट्रक ने मचाया कोहराम
Image Credit: तेज रफ्तार का कहर, अलग-अलग सड़क हादसों में 2 की मौत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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