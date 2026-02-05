Nawada Road Accident: नवादा में 2 ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत, 10 किमी. तक लगा लंबा जाम

Nawada Road Accident: नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. यह दुर्घटना बिहार-झारखंड सीमा पर चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी के समीप हुई. बताया जाता है कि झारखंड की ओर से एल्यूमिनियम तार से लदे एक ट्रक नवादा जा रही थी तभी विपरीत दिशा से से आ रहे दूसरे ट्रक से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई. मृतक चालक की पहचान गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के मझियावां गांव के भेड़िया बिगहा निवासी सीताराम यादव के 31 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार यादव के रूप में हुई है.

दुर्घटना के कारण सड़क पर करीब 10 किलोमीटर भीषण जाम लग गया, जिससे बिहार-झारखंड आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई. जाम में फंसे राहगीरों ने डायल 112 और रजौली थाना को फोन कर सूचना दी. राहगीरों ने जेसीबी की मदद से ट्रक में फंसे मृत चालक को बाहर निकाला. इस संबंध में थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि मृतक चालक के पैकेट से आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेजा गया है.

ये भी पढ़ें- 220 ब्राह्मणों पर SC-ST एक्ट का केस दर्ज, जो सालों से गांव से बाहर हैं, उनका भी नाम

Add Zee News as a Preferred Source

उधर झारखंड के खूंटी में कंटेनर अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर जाकर पलट गया. इस घटना में चालक को चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि ट्रक पिज्जा बनाने वाला सामान लेकर कोलकाता से उड़ीसा के सम्बलपुर जा रहा था. तमाड़ की ओर से खूंटी की आने के क्रम में चालक को झपकी आई और कंटेनर रेलिंग से टकराता हुआ दूसरी ओर जाकर पलट गया.

नवाद से यशवंत और खूंटी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट