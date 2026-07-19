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नवादा में 12 लाख की ठगी के फरार आरोपी के घर कुर्की, 6 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

Nawada News: नवादा के रूपौ थाना क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म खोलने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी के आरोपी मुर्शिद अंसारी के घर कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई. आरोपी पिछले छह वर्षों से फरार था.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 19, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:14 PM IST
नवादा में 12 लाख की ठगी के फरार आरोपी के घर कुर्की, 6 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा
Image Credit: नवादा में 12 लाख की ठगी के फरार आरोपी के घर कुर्कीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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