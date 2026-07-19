/नवादा में 12 लाख की ठगी के फरार आरोपी के घर कुर्की, 6 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के रूपौ थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव में पुलिस ने धोखाधड़ी के एक फरार आरोपी के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने आरोपी मुर्शिद अंसारी के घर का सामान जब्त कर लिया. आरोपी पर पोल्ट्री फार्म खोलने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है और वह पिछले छह वर्षों से फरार चल रहा है.