/नवादा में शिक्षक की काली करतूत: कभी गोद में बैठाते थे तो कभी गाल छूते थे, बाथरूम के दरवाजे तक छात्राओं के पीछे-पीछे जाते थे

नवादा जिले से ऐसी खबर आई है, जिससे पढ़कर कोई भी शर्म से लाल हो जाए. वहां एक शिक्षक की ऐसी काली करतूत सामने आई है कि लिखने में भी लज्जा आ रही है. यह सब हुआ है आनंदपुर गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल में. वहां एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार और छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगा है. एक लड़की ने शिकायत करने की हिम्मत दिखाई तो अन्य लड़कियों ने भी इस बात की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर थाने ले गई.