/नवादा में शिक्षक की काली करतूत: कभी गोद में बैठाते थे तो कभी गाल छूते थे, बाथरूम के दरवाजे तक छात्राओं के पीछे-पीछे जाते थे

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नवादा जिले से ऐसी खबर आई है, जिससे पढ़कर कोई भी शर्म से लाल हो जाए. वहां एक शिक्षक की ऐसी काली करतूत सामने आई है कि लिखने में भी लज्जा आ रही है. यह सब हुआ है आनंदपुर गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल में. वहां एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार और छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगा है. एक लड़की ने शिकायत करने की हिम्मत दिखाई तो अन्य लड़कियों ने भी इस बात की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर थाने ले गई.
छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार, शिक्षक कथित तौर पर बच्चियों के साथ अनुचित व्यवहार करते थे. आरोप है कि शिक्षक कभी छात्राओं को गोद में बैठा लेते थे तो कभी उनके गाल छूते थे. आरोप यह भी है कि जब बच्चियां बाथरूम जाती थीं, तब शिक्षक उनके पीछे दरवाजे तक पहुंच जाते थे. छात्राओं का कहना है कि इस तरह का व्यवहार काफी समय से चल रहा था.
बताया जा रहा है कि एक छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए मामले की जानकारी दी. इसके बाद स्कूल की अन्य छात्राएं भी सामने आने लगीं और उन्होंने भी शिक्षक पर उनके साथ गलत व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए. मामला सामने आते ही स्कूल में अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और जमकर हंगामा हुआ.
घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम स्कूल पहुंची और शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस छात्राओं और अन्य संबंधित लोगों से जानकारी जुटा रही है.
फिलहाल छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस की जांच और संबंधित छात्राओं के बयान के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. मामले को लेकर स्कूल और आसपास के इलाके में भी चर्चा बनी हुई है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा