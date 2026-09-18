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नवादा में शिक्षक की काली करतूत: कभी गोद में बैठाते थे तो कभी गाल छूते थे, बाथरूम के दरवाजे तक छात्राओं के पीछे-पीछे जाते थे

नवादा में एक टीचर की गलत हरकत का मामला सामने आया है. खबरों के मुताबिक, टीचर कभी-कभी छात्राओं को अपनी गोद में बिठाता था या उनके गाल छूता था. इतना ही नहीं, वह छात्राओं का दरवाजे तक पीछा भी करता था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:09 PM IST
नवादा में शिक्षक की काली करतूत: कभी गोद में बैठाते थे तो कभी गाल छूते थे, बाथरूम के दरवाजे तक छात्राओं के पीछे-पीछे जाते थे
Image Credit: नवादा में शिक्षक की काली करतूत (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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