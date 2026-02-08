Advertisement
Nawada News: कुसुंभा हॉल्ट पर थमी नवादा-पटना ट्रेन; 35 हजार लोगों को होगा फायदा, ₹30 में तय होगा राजधानी का सफर!

Nawada News: नवादा से खुलकर शेखपुरा जंक्शन के रस्ते बिहारशरीफ पटना के लिए चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन नवादा-पटना 63389/90 ट्रेन का ठहराव कुसुंभा हॉल्ट पर होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:13 AM IST

संजय पासवान, मुखिया कुसुंभा पंचायत, शेखपुरा
Nawada News: नवादा से शेखपुरा और बिहारशरीफ होते हुए पटना जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन का अब कुसुंभा हॉल्ट पर भी ठहराव होगा. गाड़ी संख्या 63389/90 के इस नए स्टॉपेज से पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों के लिए अब राजधानी का सफर बेहद आसान और सुलभ हो गया है. ट्रेन के ठहराव के मौके पर कुसुंभा हॉल्ट पहुंचे नवादा सांसद विवेक ठाकुर ईएमयू ट्रेन के ड्राइवर का स्वागत किया,  उन्हें बुके भेट किया और माला भी पहनाई. फिर अगले गंतव्य के लिए हरीझंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर रेलवे के कई अधिकारी के साथ भाजपा के नेता मौजूद रहे. इस मौके पर ग्रामीणों ने सांसद जिंदाबाद के नारे लगाए.

इस दौरान सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि राजधानी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन नवादा-पटना ट्रेन के ठहराव को लेकर लोगों को काफी दिनों से मांग थी, जिसे रेलवे ने पूरा किया. उन्होंने कहा कि कुसुम्भा हॉल्ट पर ट्रेन ठहराव से नवादा-शेखपुरा के 25 गांव के 35 हजार की आबादी की कनेक्टिविटी पटना से आसान हो गई है. अब आम लोग महज 30 रुपया में सुबह पटना जा और लौट सकते है. साथ ही, लोग शेखपुरा जंक्शन वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी जल्द खुशखबरी मिल सकेगी.

ट्रेन का ठहराव होने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है. पंचायत के मुखिया संजय पासवान ने कहा कि यहां ट्रेन रुकने से 25 गांव के लोगों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि गया-जमालपुर ट्रेन का ठहराव की मांग है, इसके लिए सांसद ने आश्वासन दिया है. दोनों ट्रेन रुकने से लोगों को काफी मदद मिलेगी. बता दें कि नवादा से खुलकर शेखपुरा जंक्शन से होते हुए पटना जाने वाली एक मात्र ट्रेन से लोगों को काफी राहत है.ट्रेन में यात्रियों की खचाखच भीड़ रहती है. ऐसे में स्थानीय लोग इस रेलखंड में एक और ट्रेन परिचालन की मांग कर रहे हैं. जबकि यह ट्रेन रविवार छोड़ छह दिन नियमित चलती है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

