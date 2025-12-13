बिहार में इस मिठाई के बिना अधूरा है 'शादी' का स्वाद! दुल्हन भी ले जाती है अपने ससुराल

Silao Khaja: बिहार में हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है. गया का तिलकुट हो गोपालगंज के थावे की पुडुकियां मिठाई, सभी ने जिलों को एक अलग पहचान देने की कोशिश की है. ऐसे में जब खाने-पीने की बात हो ही रही है और वो भी बिहार की तो नालंदा के सिलाव की खाजा मिठाई कैसे पीछे रह सकती है. इस मिठाई की चर्चा किए बिना मानो सूबे की पहचान अधूरी है. खाजा की मिठास आज पूरी दुनिया चख चुकी है. नालंदा में खाजा की कई दुकानें मौजूद है, लेकिन सिलाव के खाजा की बात ही कुछ अलग है.

यह भी पढ़ें: 'एक बार खाइये तो सही' बिहार के इस जिले का तिलकुट खाकर कहीं और का स्वाद भूल जाएंगे

सिलाव के खाजा को मिला जीआई टैग

इस मिठाई को पहचान दिलाने में सीएम नीतीश कुमार का भी अहम योगदान है. सीएमनीतीश कुमार ने सिलाव की खाजा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया था. इसके बाद, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जरिए एक क्लस्टर बनाया गया. इस मिठाई को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी मिल चुका है. माना जाता है कि भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुज़र रहे थे तो उन्हें किसी ने खाजा मिठाई भेंट किया था जिसे खाकर वो काफी हो गए. उन्होंने मिठाई की तारीफ करते हुए कहा कि इसका नाम खजूरी नहीं खाजा रखना चाहिए, तभी से ये मिठाई खाजा नाम से जाना जाने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

खाजा के बिना मांगलिक कार्यक्रम अधूरा

बता दें कि खाजा मिठाई के बिना बिहार में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता. इस मिठाई का बनना आवश्यक होता है. शादी के बाद जब दुल्हन अपने पति के घर जब आती है तो मायके की ओर से खाजा मिठाई जरूर भेजा जाता है. क्योंकि इस मिठाई को रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बांटा जाता है. खाजा बनाने के लिए मैदा, चीनी और रिफाइंड तेल का उपयोग किया जाता है. मैदा को पानी से गूंद लिया जाता हैं और फिर गूंथे मैदे से परत बनाई जाती है, ये परत एक नहीं बल्कि 25 से भी अधिक होती है. शेप देने के बाद खाजा को तेल में छान लिया जाता है. फिर एक ट्रे में रखकर उसके ऊपर से चीनी की चासनी डाल दी जाती है. बात करें सिलाव के खाजा की तो यहां का खाजा अपने स्वाद के लिए पूरे विश्व में मशहूर है.