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नवादा में सांपों से दहशत: महज 4 घंटे में 9 लोग हुए सर्पदंश का शिकार, डॉक्टरों ने 14-14 एंटी-वेनम डोज देकर बचाई जान

Nawada News: नवादा में भीषण गर्मी के बीच सांप काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं. महज 4 घंटे में 9 लोग जहरीले सांप के शिकार होकर सदर अस्पताल पहुंचे. सभी मरीजों को एंटी-वेनम देकर इलाज किया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:37 AM IST
नवादा में सांपों से दहशत: महज 4 घंटे में 9 लोग हुए सर्पदंश का शिकार, डॉक्टरों ने 14-14 एंटी-वेनम डोज देकर बचाई जान
Image Credit: महज 4 घंटे में 9 लोग हुए सर्पदंश का शिकारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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