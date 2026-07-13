/नवादा में सांपों से दहशत: महज 4 घंटे में 9 लोग हुए सर्पदंश का शिकार, डॉक्टरों ने 14-14 एंटी-वेनम डोज देकर बचाई जान

सदर अस्पताल के फिजिशियन डॉ. विक्रम कुमार ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण सांप ज्यादा निकल रहे है, जिससे लगातार डंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचे सभी मरीजों में जहरीले सांप के काटने के लक्षण पाए गए. चिकित्सकों की टीम ने बिना देर किए सभी का इलाज शुरू किया और जरूरत के अनुसार प्रत्येक मरीज को 14-14 डोज एंटी-वेनम इंजेक्शन दिए गए. फिलहाल सभी मरीज डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.