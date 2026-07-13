/नवादा में सांपों से दहशत: महज 4 घंटे में 9 लोग हुए सर्पदंश का शिकार, डॉक्टरों ने 14-14 एंटी-वेनम डोज देकर बचाई जान

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले में भीषण गर्मी के बीच सांप काटने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार शाम से देर रात तक महज चार घंटे के भीतर जिले के अलग-अलग इलाकों से नौ लोग जहरीले सांप के डंसने के बाद सदर अस्पताल पहुंचे. एक साथ बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से अस्पताल में देर रात तक अफरा-तफरी और भीड़ का माहौल बना रहा. सभी मरीजों को तत्काल भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.
सदर अस्पताल के फिजिशियन डॉ. विक्रम कुमार ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण सांप ज्यादा निकल रहे है, जिससे लगातार डंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचे सभी मरीजों में जहरीले सांप के काटने के लक्षण पाए गए. चिकित्सकों की टीम ने बिना देर किए सभी का इलाज शुरू किया और जरूरत के अनुसार प्रत्येक मरीज को 14-14 डोज एंटी-वेनम इंजेक्शन दिए गए. फिलहाल सभी मरीज डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
इलाज के दौरान एक मरीज सांप को मारकर अस्पताल भी ले आया, ताकि डॉक्टर उसकी पहचान कर उचित उपचार कर सकें. डॉक्टरों ने मरीजों का समय पर इलाज शुरू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिला. अस्पताल प्रशासन ने भी आपात स्थिति को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सक्रिय रखा, ताकि किसी भी मरीज को इलाज में देरी न हो.
डॉ. विक्रम कुमार ने लोगों से अपील की कि सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या घरेलू उपचार के भरोसे समय बिल्कुल न गंवाएं. ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सहायता लेना ही सबसे सुरक्षित उपाय है. उन्होंने कहा कि समय पर एंटी-वेनम मिलने से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है. साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि शाम और रात के समय खेत-खलिहानों, झाड़ियों और सुनसान स्थानों पर जाते समय विशेष सावधानी बरतें.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा