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जूनियर IHF ट्रॉफी में नवादा के तौसीफ रसूल का जलवा, जीता 'बेस्ट प्लेयर' का खिताब, श्रेयसी सिंह ने दी बधाई

IHF Junior Trophy: बांग्लादेश में आयोजित अंडर-20 जूनियर IHF ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को 48-27 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. नवादा के तौसीफ रसूल को शानदार प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट प्लेयर' अवार्ड मिला, जिससे बिहार और नवादा का गौरव बढ़ा.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:16 PM IST
जूनियर IHF ट्रॉफी में नवादा के तौसीफ रसूल का जलवा, जीता 'बेस्ट प्लेयर' का खिताब, श्रेयसी सिंह ने दी बधाई
Image Credit: जूनियर IHF ट्रॉफी में नवादा के तौसीफ रसूल का जलवा, जीता &#039;बेस्ट प्लेयर&#039; का खिताब

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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