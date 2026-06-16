जूनियर IHF ट्रॉफी में नवादा के तौसीफ रसूल का जलवा, जीता 'बेस्ट प्लेयर' का खिताब, श्रेयसी सिंह ने दी बधाई

IHF Junior Trophy: बांग्लादेश में आयोजित अंडर-20 जूनियर IHF ट्रॉफी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 48-27 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम में बिहार के दो खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें नवादा के तौसीफ रसूल और बेगूसराय के शिवा प्रमुख रहे. इस जीत से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है. फाइनल मुकाबले के बाद नवादा के तौसीफ रसूल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट प्लेयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय हैंडबॉल टीम, बल्कि बिहार और विशेष रूप से नवादा जिले का भी मान बढ़ाया है. तौसीफ की सफलता से जिले के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है.