जूनियर IHF ट्रॉफी में नवादा के तौसीफ रसूल का जलवा, जीता 'बेस्ट प्लेयर' का खिताब, श्रेयसी सिंह ने दी बधाई

राज्य चुनें
IHF Junior Trophy: बांग्लादेश में आयोजित अंडर-20 जूनियर IHF ट्रॉफी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 48-27 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम में बिहार के दो खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें नवादा के तौसीफ रसूल और बेगूसराय के शिवा प्रमुख रहे. इस जीत से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है. फाइनल मुकाबले के बाद नवादा के तौसीफ रसूल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट प्लेयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय हैंडबॉल टीम, बल्कि बिहार और विशेष रूप से नवादा जिले का भी मान बढ़ाया है. तौसीफ की सफलता से जिले के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है.
जिला हैंडबॉल संघ के अधिकारी एवं शारीरिक शिक्षक संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि नवादा के बड़ी दरगाह पार निवासी तौसीफ रसूल ने बचपन से ही खेल के प्रति गहरी रुचि दिखाई थी. उन्होंने हरिश्चंद्र स्टेडियम, नवादा से हैंडबॉल खेलना शुरू किया और वहीं से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया. इसके बाद उन्होंने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना की खेल अकादमी तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), गांधीनगर, गुजरात में प्रशिक्षण लेकर अपनी प्रतिभा को निखारा. साथ ही उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भी हिस्सा लिया है.
तौसीफ रसूल की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने भी उनके प्रदर्शन की सराहना की.
इसके अलावा एमएलसी अशोक यादव, विधायक विनीता मेहता, विधायक विभा देवी, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी, मॉडर्न एजुकेशन के निदेशक डॉ. अनुज कुमार, जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉ. आर.पी. साहू, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुलशन कुमार, NIS कोच संजीव कुमार, खुशबू कुमारी, कनक कुमार, श्याम सुंदर कुमार, अमन कुमार, सुमन कुमार, कुंदन कुमार, पूजा कुमारी, सपना कुमारी, लालू शंकर कुमार सहित सैकड़ों खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने तौसीफ रसूल को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा