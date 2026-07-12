/नवादा: थार चालक की गुंडागर्दी! ₹4000 का पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए हुआ फरार, अकबरपुर पुलिस जांच में जुटी

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड स्थित मखार के कपिल देव फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां बिना नंबर प्लेट लगी एक थार गाड़ी के चालक ने करीब ₹4000 का पेट्रोल भरवाया, लेकिन पैसे दिए बिना ही मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है. वहीं, यह मामला इलाके में नियमों की अनदेखी और दबंगई को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है.