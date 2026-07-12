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नवादा: थार चालक की गुंडागर्दी! ₹4000 का पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए हुआ फरार, अकबरपुर पुलिस जांच में जुटी

Nawada News: नवादा के अकबरपुर स्थित कपिल देव फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप पर बिना नंबर प्लेट वाली थार गाड़ी के चालक ने ₹4000 का पेट्रोल भरवाकर भुगतान किए बिना फरार हो गया. पूरी घटना cctv में कैद हो गई है. पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:50 AM IST
नवादा: थार चालक की गुंडागर्दी! ₹4000 का पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए हुआ फरार, अकबरपुर पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: थार चालक की गुंडागर्दी! ₹4000 का पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए हुआ फरारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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