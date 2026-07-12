/नवादा: थार चालक की गुंडागर्दी! ₹4000 का पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए हुआ फरार, अकबरपुर पुलिस जांच में जुटी

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड स्थित मखार के कपिल देव फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां बिना नंबर प्लेट लगी एक थार गाड़ी के चालक ने करीब ₹4000 का पेट्रोल भरवाया, लेकिन पैसे दिए बिना ही मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है. वहीं, यह मामला इलाके में नियमों की अनदेखी और दबंगई को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार चालक ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर गाड़ी का टैंक फुल करने को कहा. कर्मचारियों ने करीब ₹4000 का पेट्रोल भर दिया. इसके बाद जब भुगतान के लिए स्कैनर लाया गया तो चालक ने यह कहकर बहाना बनाया कि स्कैनर से भुगतान नहीं हो पा रहा है. कर्मचारी दूसरा स्कैनर लाने के लिए जैसे ही वहां से हटा, चालक ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में पेट्रोल पंप से फरार हो गया.
घटना के बाद पेट्रोल पंप प्रबंधन ने cctv फुटेज खंगाला, जिसमें साफ दिखाई दिया कि थार पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह गाड़ी नवादा जिले की बताई जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में कुछ महंगी गाड़ियों के चालक बिना नियमों का पालन किए सड़कों पर घूमते हैं और इस तरह की घटनाओं से कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
मामले को लेकर अकबरपुर थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फिलहाल पेट्रोल पंप की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि आवेदन मिलते ही पुलिस मामले की जांच शुरू करेगी, cctv फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की पहचान की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा