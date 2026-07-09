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नवादा में चोरी का बड़ा खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ पर्दाफाश

Nawada News: नवादा के वारिसलीगंज थाना पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 39,900 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:43 AM IST
नवादा में चोरी का बड़ा खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ पर्दाफाश
Image Credit: नवादा में चोरी का बड़ा खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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