/नवादा में चोरी का बड़ा खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ पर्दाफाश

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू कुमार, पिता पुनित केवट, वर्तमान पता खासगंज, थाना सोहसराय, जिला नालंदा (स्थायी पता- ग्राम बकरा, थाना बिंद, जिला नालंदा) तथा आकाश कुमार, पिता शंकर पासवान, वर्तमान पता मामू-भगीना पहाड़ी, थाना लहेरी, जिला नालंदा (स्थायी पता- ग्राम घान शेरपुर, थाना हरनौत, जिला नालंदा) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लहेरी थाना, दीपनगर थाना कांड संख्या 309/26, सोहसराय थाना तथा वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 469/26 शामिल हैं. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.