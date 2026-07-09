/नवादा में चोरी का बड़ा खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ पर्दाफाश

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का सफल उद्भेदन करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 39,900 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
यह मामला राजापुर निवासी पवन कुमार, पिता स्वर्गीय सरयू सिंह, के आवेदन पर दर्ज किया गया था. उन्होंने शिकायत में बताया था कि 31 मई 2026 की रात अज्ञात चोर उनके घर में घुस गए और नकदी व जेवरात की चोरी कर फरार हो गए. शिकायत के आधार पर वारिसलीगंज थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद SP अभिनव धीमान के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें वारिसलीगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम दौलतपुर में एक व्यक्ति को घर में चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 382/26 में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और नालंदा, वारिसलीगंज समेत अन्य स्थानों पर हुई चोरी की कई घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू कुमार, पिता पुनित केवट, वर्तमान पता खासगंज, थाना सोहसराय, जिला नालंदा (स्थायी पता- ग्राम बकरा, थाना बिंद, जिला नालंदा) तथा आकाश कुमार, पिता शंकर पासवान, वर्तमान पता मामू-भगीना पहाड़ी, थाना लहेरी, जिला नालंदा (स्थायी पता- ग्राम घान शेरपुर, थाना हरनौत, जिला नालंदा) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लहेरी थाना, दीपनगर थाना कांड संख्या 309/26, सोहसराय थाना तथा वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 469/26 शामिल हैं. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा