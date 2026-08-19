/नवादा में TMT सरिया डीलरशिप का बड़ा झांसा, कारोबारी से 5.21 लाख की साइबर ठगी

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Nawada Crime News: नवादा जिले में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने टीएमटी सरिया की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर कौआकोल थाना क्षेत्र के एक सीमेंट-छड़ व्यवसायी से 5 लाख 21 हजार रुपये ठग लिए. पीड़ित व्यवसायी खैरा गांव निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को टीएमटी सरिया कंपनी का प्रतिनिधि बताया.
आरोपी ने अनिल कुमार को कंपनी की डीलरशिप देने और सस्ते दर पर सरिया उपलब्ध कराने का लालच दिया. इसके बाद डीलरशिप के नाम पर कंपनी के खाते में 5.21 लाख रुपये जमा कराने को कहा गया. आरोपी ने भरोसा दिलाया कि सरिया की खेप पहुंचने के बाद बाकी भुगतान करना होगा.
आरोपी की बातों पर विश्वास करते हुए अनिल कुमार ने बताए गए खाते में 5.21 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. रकम ट्रांसफर होते ही आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया. इसके बाद व्यवसायी ने कंपनी के दूसरे अधिकारी से संपर्क किया, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी की गई है.
मामले को लेकर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस खाते और मोबाइल नंबर के आधार पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए लेन-देन से जुड़े बैंक खाते और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा