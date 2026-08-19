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नवादा में TMT सरिया डीलरशिप का बड़ा झांसा, कारोबारी से 5.21 लाख की साइबर ठगी

Nawada Crime News: नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने TMT सरिया की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर सीमेंट-छड़ व्यवसायी से 5 लाख 21 हजार रुपये ठग लिए. आरोपी ने खुद को सरिया कंपनी का प्रतिनिधि बताकर डीलरशिप और सस्ते दाम पर सरिया उपलब्ध कराने का लालच दिया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 19, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:27 PM IST
नवादा में TMT सरिया डीलरशिप का बड़ा झांसा, कारोबारी से 5.21 लाख की साइबर ठगी
Image Credit: नवादा में TMT सरिया डीलरशिप का बड़ा झांसा, कारोबारी से 5.21 लाख की साइबर ठगी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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