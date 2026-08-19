/नवादा में TMT सरिया डीलरशिप का बड़ा झांसा, कारोबारी से 5.21 लाख की साइबर ठगी

Nawada Crime News: नवादा जिले में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने टीएमटी सरिया की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर कौआकोल थाना क्षेत्र के एक सीमेंट-छड़ व्यवसायी से 5 लाख 21 हजार रुपये ठग लिए. पीड़ित व्यवसायी खैरा गांव निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को टीएमटी सरिया कंपनी का प्रतिनिधि बताया.