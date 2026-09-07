/नवादा में 10 दिनों से जला ट्रांसफार्मर, बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध

राज्य चुनें
Nawada News: बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के दर्शन गांव के वार्ड नंबर 11 में पिछले 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है. इसके कारण गांव में बिजली संकट गहरा गया है. 10 दिन से यहां लाइट नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बात को लेकर बिजली विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया. इस बात को लेकर ग्रामीणों गोविंदपुर-बरेव मुख्य मार्ग को दर्शन गांव के समीप टायर जलाकर जाम कर दिया.
सड़क जाम होने के बाद बिहार-झारखंड सीमा को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. जाम की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. अधिकारियों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों की बात मानते हुए सड़क पर से जाम को हटाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका.
ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने की लिखित सूचना बिजली विभाग को कई दिन पहले ही दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं रहने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो रही है. बिजली आपूर्ति ठप रहने से पानी की समस्या भी बढ़ गई है और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं.
ग्रामीणों ने बिजली विभाग को चेतावनी दी है कि यदि एक दिन के भीतर गांव में नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया और बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे दोबारा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे. ग्रामीणों ने कहा कि इस बार गोविंदपुर-बरेव मुख्य मार्ग को अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों की होगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा