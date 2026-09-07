/नवादा में 10 दिनों से जला ट्रांसफार्मर, बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध

सड़क जाम होने के बाद बिहार-झारखंड सीमा को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. जाम की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. अधिकारियों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों की बात मानते हुए सड़क पर से जाम को हटाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका.