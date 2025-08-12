Nawada News: दो नाबालिग सहेलियों ने रचाई शादी, तीसरी ने निभाई ‘देवर’ की भूमिका, सूरत में मिलीं पुलिस को

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 19 जुलाई को तीन नाबालिग लड़कियां अचानक घर से लापता हो गईं. तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और उनकी गहरी दोस्ती थी. दो लड़कियां एक ही गांव की रहने वाली थीं, जबकि तीसरी दूसरे गांव से थी. उन्होंने परिजनों से कहा कि वे मार्कशीट लेने जा रही हैं, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटीं.

लड़कियों के न लौटने पर परिजनों ने अपने स्तर से तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला. दो दिन की खोजबीन के बाद 21 जुलाई को नेमदारगंज थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन समेत अन्य तकनीकी तरीकों से पता लगाया.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि तीनों लड़कियां गुजरात के सूरत शहर के पटेल नगर इलाके में रह रही थीं और एक टेक्सटाइल मिल में काम कर रही थीं. पुलिस की टीम ने गुजरात जाकर तीनों को पकड़ा और मंगलवार को नवादा लाकर नेमदारगंज थाने में रखा.

जब पुलिस ने पूछताछ की तो मामला और दिलचस्प हो गया. दो नाबालिग सहेलियों ने आपस में शादी कर ली थी. एक लड़की ने दूसरी की मांग में सिंदूर भरा था और खुद को पति की भूमिका में बताया. वहीं, तीसरी लड़की इन दोनों के साथ 'देवर' के रूप में रह रही थी.

थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि तीनों लड़कियों का बयान न्यायालय में धारा 164 के तहत दर्ज कराया जाएगा. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस अनोखी घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

इनपुट- यशवंत सिन्हा

