नवादाः रामनवमी जुलूस के दौरान रोह बाजार में हिंसक झड़प, पथराव-आगजनी से बिगड़े हालात, भारी पुलिसबल तैनात

Nawada Violence: रामनवमी के दौरान बिहार में एक बार फिर से कई जिलों में हिंसा सामने आई है. नवादा जिले के रोह बाजार में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान अचानक दो समुदाय के बीच झड़प हो गई. मस्जिद के पास से जुलूस गुजरते समय पथराव हुआ उसके बाद बाजार में आगजनी की घटनाएं हुईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की शुरुआत पुलिस पर पथराव से हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई. उपद्रवियों ने बाजार में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आगजनी की.

एक समुदाय के एजाज अहमद उर्फ छोटा मुन्ना ने बताया कि मस्जिद के पास से जुलूस निकलते समय किसी ने पथराव किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोग भागते हुए सड़कों पर फूटपाती दुकानदारों के सामानों को आग लगाते चले गए. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. वहीं, दूसरे समुदाय के अजय कुमार ने बताया कि जुलूस जब मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तभी पथराव शुरू हो गया और लोग भागने लगे.

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सूचना मिलते ही नवादा एसपी अभिनव धीमान, नवादा एसडीओ अमित अनुराग, नवादा एसडीपीओ हुलास कुमार सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी और स्पेशल फोर्स मौके पर पहुँचे. उन्होंने पूरे मामले को नियंत्रित किया और आग बुझाई. डीएसपी हुलास कुमार ने बताया कि आगजनी की घटना की जाँच की जा रही है. यह घटना कैसे घटी, इसके हर पहलू पर गौर किया जा रहा है. इस तरह का कार्य करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

रिपोर्ट- यशवंत