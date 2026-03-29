Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3157343
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नवादाः रामनवमी जुलूस के दौरान रोह बाजार में हिंसक झड़प, पथराव-आगजनी से बिगड़े हालात, भारी पुलिसबल तैनात

Nawada Crime News: रामनवमी शोभायात्रा के दौरान नवादा जिले के रोह बाजार में अचानक दो समुदाय के बीच झड़प हो गई. मस्जिद के पास जुलूस पर पथराव किया गया. जिसके बाद हालात बिगड़ गए और उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगा दी. घटना के बाद से घटनास्थल पर भारी पुलिसफोर्स तैनात है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:52 AM IST

Trending Photos

नवादा हिंसा
नवादा हिंसा

Nawada Violence: रामनवमी के दौरान बिहार में एक बार फिर से कई जिलों में हिंसा सामने आई है. नवादा जिले के रोह बाजार में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान अचानक दो समुदाय के बीच झड़प हो गई. मस्जिद के पास से जुलूस गुजरते समय पथराव हुआ उसके बाद बाजार में आगजनी की घटनाएं हुईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की शुरुआत पुलिस पर पथराव से हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई. उपद्रवियों ने बाजार में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आगजनी की. 

एक समुदाय के एजाज अहमद उर्फ छोटा मुन्ना ने बताया कि मस्जिद के पास से जुलूस निकलते समय किसी ने पथराव किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोग भागते हुए सड़कों पर फूटपाती दुकानदारों के सामानों को आग लगाते चले गए. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. वहीं, दूसरे समुदाय के अजय कुमार ने बताया कि जुलूस जब मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तभी पथराव शुरू हो गया और लोग भागने लगे.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही नवादा एसपी अभिनव धीमान, नवादा एसडीओ अमित अनुराग, नवादा एसडीपीओ हुलास कुमार सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी और स्पेशल फोर्स मौके पर पहुँचे. उन्होंने पूरे मामले को नियंत्रित किया और आग बुझाई. डीएसपी हुलास कुमार ने बताया कि आगजनी की घटना की जाँच की जा रही है. यह घटना कैसे घटी, इसके हर पहलू पर गौर किया जा रहा है. इस तरह का कार्य करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

रिपोर्ट- यशवंत

TAGS

Nawada News

Trending news

Nawada News
नवादाः रामनवमी जुलूस के दौरान रोह बाजार में हिंसक झड़प, पथराव-आगजनी से बिगड़े हालात
Vaishali news
वैशाली पुलिस की बड़ी कामयाबी, शराब माफिया विकास उर्फ बालाजी को धरा
Jehanabad news
जहानाबाद: मासूम से दरिंदगी पर फूटा आक्रोश, आरोपी के मेडिकल के दौरान हंगामा
Bihar Minister Sanjay Singh
बिहार के मंत्री संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ की कोर्ट में किया था सरेंडर, अब मिली बेल
Bihar News
बिहार में MSP पर गेहूं बेचने के लिए पोर्टल खुला, जानिए कैसे और कहां बेचें अपनी उपज
West Asia crisis
पश्चिम एशिया संकट: बिहार सरकार ने किया हाई लेवल CMG का गठन
Bihar News
जहानाबाद जिला परिषद में बड़ा उलटफेर: अध्यक्ष रानी कुमारी की कुर्सी छिनी
Minister Vijay Sinha
'काम पर लौटे CO-RO को डराया, तो खैर नहीं', विजय सिन्हा ने दिए कार्रवाई के निर्देश
Bhojpuri news
'ये गाना नहीं...सीधा रिकॉर्ड तोड़ने वाला तूफान है', 'टच बडी' से छा गए पवन सिंह
Pakur news
Pakur News:पाकुड़ में रिश्ता हुआ तार-तार, भतीजे ने अपनी बड़ी मां को उतारा मौत के घाट