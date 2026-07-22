Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादाः वारिसलीगंज पुलिस की दोहरी सफलता, एक लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, एक साइबर ठग भी धराया

नवादाः वारिसलीगंज पुलिस की दोहरी सफलता, एक लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, एक साइबर ठग भी धराया

Nawada Cime News: साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में गोड़ापर गांव से अविनाश कुमार को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:23 AM IST
नवादाः वारिसलीगंज पुलिस की दोहरी सफलता, एक लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, एक साइबर ठग भी धराया
Image Credit: वारिसलीगंज पुलिस की दोहरी सफलता (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवादाः वारिसलीगंज पुलिस ने लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया, एक साइबर ठग भी धराया
Nawada News27 min ago
2
bihar breaking news55 min ago
3
Supaul News57 min ago
4
Nalanda News1 hr ago
5
muzaffarpur double murder1 hr ago