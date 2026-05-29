Nawada weather: नवादा में हाहाकार, आंधी-बारिश से अस्पताल और मोहल्ले जलमग्न, घरों में घुसा पानी

Nawada Rain News: नवादा में तेज बारिश और आंधी के बाद शहर जलमग्न हो गया. सदर अस्पताल, बाजार और कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. खराब ड्रेनेज सिस्टम और जलनिकासी की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.
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Nawada Rain News: शुक्रवार को नवादा जिले में हुई तेज बारिश और आंधी ने एक बार फिर पूरे शहर को जलमग्न कर दिया. सदर अस्पताल से लेकर बाजार, सड़कें और आवासीय इलाके तक पानी में डूब गए. हर साल बारिश शुरू होते ही नवादा की यही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर नजर आए. सुबह से शुरू हुई बारिश देर तक जारी रही, जिससे निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या बढ़ गई.
सदर अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अस्पताल आने-जाने वाले वाहन भी पानी में फंस गए. शहर के कई वार्डों और मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होने और पुरानी ड्रेनेज व्यवस्था के कारण बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा है.
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सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. स्कूली बच्चों को घर लौटने में दिक्कत हुई, वहीं कई दुकानदारों को अपने सामान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ इलाकों में प्रशासन द्वारा पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता है, स्थायी समाधान नहीं किया जाता.
विशेषज्ञों के अनुसार, नवादा की भौगोलिक स्थिति और अनियोजित विकास भी जलजमाव की बड़ी वजह है. शहर में ड्रेनेज सिस्टम के आधुनिकीकरण, नालियों की नियमित सफाई और वर्षा जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था के बिना इस समस्या से छुटकारा पाना मुश्किल होगा. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है.
रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा