Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3232123
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada weather: नवादा में हाहाकार, आंधी-बारिश से अस्पताल और मोहल्ले जलमग्न, घरों में घुसा पानी

Nawada Rain News: नवादा में तेज बारिश और आंधी के बाद शहर जलमग्न हो गया. सदर अस्पताल, बाजार और कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. खराब ड्रेनेज सिस्टम और जलनिकासी की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 11:31 AM IST

Trending Photos

नवादा में हाहाकार, आंधी-बारिश से अस्पताल और मोहल्ले जलमग्न, घरों में घुसा पानी
नवादा में हाहाकार, आंधी-बारिश से अस्पताल और मोहल्ले जलमग्न, घरों में घुसा पानी

Nawada Rain News: शुक्रवार को नवादा जिले में हुई तेज बारिश और आंधी ने एक बार फिर पूरे शहर को जलमग्न कर दिया. सदर अस्पताल से लेकर बाजार, सड़कें और आवासीय इलाके तक पानी में डूब गए. हर साल बारिश शुरू होते ही नवादा की यही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर नजर आए. सुबह से शुरू हुई बारिश देर तक जारी रही, जिससे निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या बढ़ गई.

सदर अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अस्पताल आने-जाने वाले वाहन भी पानी में फंस गए. शहर के कई वार्डों और मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होने और पुरानी ड्रेनेज व्यवस्था के कारण बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा है.

ये भी पढ़ें: भीषण गर्मी के बाद कैमूर में बदला मौसम, तेज आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत

Add Zee News as a Preferred Source

सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. स्कूली बच्चों को घर लौटने में दिक्कत हुई, वहीं कई दुकानदारों को अपने सामान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ इलाकों में प्रशासन द्वारा पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता है, स्थायी समाधान नहीं किया जाता.

विशेषज्ञों के अनुसार, नवादा की भौगोलिक स्थिति और अनियोजित विकास भी जलजमाव की बड़ी वजह है. शहर में ड्रेनेज सिस्टम के आधुनिकीकरण, नालियों की नियमित सफाई और वर्षा जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था के बिना इस समस्या से छुटकारा पाना मुश्किल होगा. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

TAGS

Nawada Weather

Trending news

Purnia News
सुबोध सिंह ने पूर्णिया जेल से रची हैदराबाद गोल्ड लूटकांड की साजिश, ऐसे हुआ खुलासा
Rajya Sabha Election 2026
एक सीट के लिए प्रेशर बना रही है कांग्रेस, CM हेमंत सोरेन से मिलेंगे कांग्रेस प्रभारी
Rajya Sabha Election 2026
एक सीट के लिए प्रेशर बना रही है कांग्रेस, CM हेमंत सोरेन से मिलेंगे कांग्रेस प्रभारी
Patna Gold Silver Price Today
गोल्ड और सिल्वर की बढ़ी चमक, पटना में सोना-चांदी खरीदने से पहले देखें आज का रेट
Ranchi weather
Ranchi Weather: रांची में सुबह-सुबह सुहावना हुआ मौसम, तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश
Ranchi weather
Ranchi Weather: रांची में सुबह-सुबह सुहावना हुआ मौसम, तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश
jehanabad Weather
जहानाबाद में बदला मौसम का मिजाज: भीषण गर्मी के बीच मूसलधार बारिश, वज्रपात का अलर्ट!
siwan news
Siwan News: घर के बाहर बैठी थी काजल, बाइक से दो लड़के आए और गोली मारकर फरार हो गए
Jharkhand Weather
आंधी-तूफान के साथ भयंकर बारिश,ठनका-ओलावृष्टि की चेतावनी! देखें झारखंड की IMD रिपोर्ट
Jharkhand Weather
आंधी-तूफान के साथ भयंकर बारिश,ठनका-ओलावृष्टि की चेतावनी! देखें झारखंड की IMD रिपोर्ट