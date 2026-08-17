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नवादा में महिला और दो मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव

Nawada News: बिहार के नवादा में एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि दोनों बच्चियां बिस्तर पर मृत पाई गईं. पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच शुरू कर दी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:31 PM IST
नवादा में महिला और दो मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव
Image Credit: नवादा में महिला और दो मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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