/नवादा में महिला और दो मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव

सोमवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की. दरवाजा खुलने पर नीदा खातून फांसी के फंदे से लटकी मिली, जबकि उसकी दोनों बेटियां बिस्तर पर मृत पड़ी थीं. शवों की स्थिति को देखकर पुलिस को हत्या की आशंका है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाया गया या उसने आत्महत्या की है. वहीं, दोनों बच्चियों की मौत गला घोंटने से होने की आशंका जताई जा रही है.