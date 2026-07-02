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'को-एड स्कूल में सुरक्षित नहीं हमारी बेटियां', पीएम श्री योजना के तहत स्कूल ट्रांसफर पर नवादा में हंगामा

Nawada News: नवादा जिले में पीएम श्री योजना के तहत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, प्रसाद बिगहा की छात्राओं को गांधी इंटर विद्यालय में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का अभिभावकों ने विरोध किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:04 PM IST
'को-एड स्कूल में सुरक्षित नहीं हमारी बेटियां', पीएम श्री योजना के तहत स्कूल ट्रांसफर पर नवादा में हंगामा
Image Credit: (Z News) नवादा में कन्या मध्य विद्यालय की लड़कियों को गांधी इंटर स्कूल भेजने का विरोधSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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