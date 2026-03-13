नवादा से PLFI का दुर्दांत अपराधी अजीत यादव गिरफ्तार, AK-47 समेत कई अवैध हथियार जब्त

Nawada Latest News: नवादा जिले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. इस एक्शन में एके-47 और कारतूस के साथ पीएलएफआई सदस्य अजीत यादव को गिरफ्तार किया है.
Nawada News: पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य अजीत यादव को एसटीएफ की विशेष टीम ने शुक्रवार की सुबह नवादा जिला के रजौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है. कुख्यात अजीत यादव की निशानदेही पर एसटीएफ और नवाद पुलिस के संयुक्त अभियान से प्रतिबंधित एके-47 और रेगुलर अवैध हथियार के साथ ही बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं.
यह जानकारी एसटीएफ के स्तर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है. अजीत यादव मूल रूप से नवादा जिला के रजौली थाना क्षेत्र के दिलवा गांव का रहने वाला है.
इस कुख्यात की निशानदेही पर कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 1 एके-47 रायफल, इसके 21 कारतूस, 2 मैगजीन, प्वाइंट 315 बोर के 2 रायफल और इस बोर के 10 कारतूस, 3 एम्यूनिशन पॉउच और सेना की 3 सेट वर्दी बरामद की गई.
इस मामले को लेकर रजौली थाना में मामला भी दर्ज कराई गई है. यह अपराधी लेवी, रंगदारी, हत्या समेत कई आपराधिक घटनाओं में शामिल था. फिलहाल इसके स्तर से किए गए सभी अपराधों का लेखाजोखा तैयार किया जा रहा है.
