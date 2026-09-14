/नवादाः मछली-भात में जहर मिलाकर गर्भवती बहू को खिलाया! तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, ससुराल वाले फरार

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नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र के प्रभा नगर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान सुबिता कुमारी के रूप में हुई है. मृतका के मायके वालों का आरोप है कि सुबिता कुमारी की हत्या की गई है. उनका कहना है कि सास ने जान बूझकर मछली-चावल में जहर मिलाया. पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतका सुबिता कुमारी की शादी एक साल पहले ही गोलू कुमार से हुई थी. शादी के बाद से ही सास की ओर से परेशान किया जाता रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब सास ने मछली-भात में जहर मिलाकर खिला दिया.
मृतका की मां का आरोप है कि शादी में 10 लाख नगद, अपाचे बाइक और जेवरात देने के बाद भी ससुराल वाले और दहेज के लिए सुबिता को प्रताड़ित करते थे. आज सास ने मछली में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि सास ने बहू को खाने के लिए मछली-चावल दिया. सुबिता ने जैसे ही मछली खाई, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियां होने लगीं. मायके वालों को सूचना मिली तो वे दौड़े-दौड़े पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वह 4 महीने की गर्भवती थी.
घटना के बाद ससुराल के सभी लोग फरार हो गए हैं. कौआकोल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल पाएगी. थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.