Nawada News: कोचिंग हब के बीच चल रहा था 'जिस्मफरोशी' का धंधा, कचरे के ढेर से मिले इस्तेमाल किए गए कंडोम और बोतलें ()

Nawada News: बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ले में हुई इस छापेमारी में पुलिस ने दो युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया है. यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (SP) अभिनव धीमान के निर्देश पर डीएसपी हुलास कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई.

कोचिंग हब में चल रहा था रैकेट

हैरानी की बात तो ये है कि जिस मकान में यह काम चल रहा था, उसके आसपास कई नामी कोचिंग संस्थान हैं. यहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं. पुलिस को मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, कंडोम और दवाएं मिली हैं. घटनास्थल के पास कचरे के ढेर से विभिन्न ब्रांड की शराब की खाली बोतलें और इस्तेमाल किए गए कंडोम भी बरामद किए गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहां लंबे समय से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था.

किराए के मकान में चल रहा था 'धंधा'

जांच में सामने आया है कि यह मकान श्रवण यादव का है. मकान मालिक खुद यहां नहीं रहते और उन्होंने इसे किराए पर दे रखा था. किराएदारों की आड़ में यहां जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इस गतिविधि की भनक तक नहीं थी, लेकिन छापेमारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सेक्स रैकेट के ठिकाने से शराब की बोतलें मिलना पुलिस और प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती है. फिलहाल, पुलिस हिरासत में लिए गए सभी छह व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के मुख्य सरगना और अन्य कड़ियों का पता लगाया जा सके.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा