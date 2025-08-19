वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा के मैननी गांव पहुंचे राहुल गांधी, किया जनसंवाद

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन यानी मंगलवार को सड़क के किनारे स्थित एक गांव में पहुंच गए और वहां लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज की यात्रा गया से शुरू की. इस क्रम में गया के वजीरगंज में जैसे ही उनकी यात्रा पहुंची, उन्होंने अपने काफिले को रोका और पास के एक गांव मनैनी पहुंच गए. उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के प्रमुख नेता भी थे. इस क्रम में उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया और यहां की समस्याएं जानी.

इस दौरान उन्होंने वोट के अधिकार को लेकर भी लोगों को जागरूक किया. बताया गया कि मनैनी गांव को 2011 में मॉडल गांव घोषित किया गया था, लेकिन आज स्थिति बदतर है. सामान्य नागरिक सुविधाएं तक नदारद हैं. इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार की शाम अपनी यात्रा के क्रम में बिहार के गयाजी पहुंचे थे. शाम को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. यहां लोगों को संबोधित करने के बाद रात्रि विश्राम किया.

यात्रा के तीसरे दिन राहुल नवादा होते हुए शेखपुरा के बरबीघा पहुंचेंगे. यहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और एसकेआर कॉलेज मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल घटक दलों के नेता भी शामिल हैं. 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का पूरा सफर होगा. एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.

