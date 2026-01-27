Advertisement
गणतंत्र दिवस का जश्न मातम में बदला! नवादा में 26 जनवरी की झांकी में लगी भीषण आग, 5 मासूम झुलसे

Nawada News: नवादा जिले में एक ही दिन दो बड़ी घटनाओं से हड़कंप मच गया. गणतंत्र दिवस पर निजी स्कूल की झांकी में पेट्रोल से आग लगने से पांच लोग झुलस गए, जबकि वारसलीगंज के पास एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ. दोनों मामलों में जांच जारी है.

Jan 27, 2026, 09:39 AM IST

गणतंत्र दिवस का जश्न मातम में बदला! नवादा में 26 जनवरी की झांकी में लगी भीषण आग, 5 मासूम झुलसे (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Nawada Tableau Fire News​: बिहार के नवादा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई एक निजी स्कूल की झांकी उस वक्त हादसे में बदल गई, जब कर्तव्य प्रदर्शन के दौरान बच्चों के हाथों में पेट्रोल दे दिया गया और अचानक आग लग गई. यह भयावह घटना वारसलीगंज बाजार की है, जहां झांकी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. अचानक आग की लपटें उठते ही अफरा-तफरी मच गई और पूरा बाजार दहशत में आ गया. इस हादसे में कुल पांच लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आग लगते ही मचा हड़कंप
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झांकी के दौरान कर्तव्य का दृश्य दिखाने के लिए बच्चों को पेट्रोल की बोतलें थमा दी गई थीं. इसी दौरान पेट्रोल भड़क उठा और बच्चों समेत वहां मौजूद कुछ अन्य लोग आग की चपेट में आ गए. आग लगते ही लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बाद स्कूल के शिक्षक मौके से फरार हो गए, हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए घायलों को आग से बचाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

लापरवाही पर उठे सवाल
इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है. बच्चों से पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग कराना बेहद खतरनाक साबित हुआ. घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

 नवादा में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान
वहीं दुसरी ओर नवादा जिले के ही एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. यह गोदाम हड्डी गोदाम के पास घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है. आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपये का स्क्रैप सामान जलकर खाक हो गया, वहीं आसपास के कुछ घरों को भी मामूली नुकसान पहुंचा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम से अचानक तेज धुआं उठता दिखा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. स्क्रैप सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को बताया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है.

