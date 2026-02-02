Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3095672
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नवादा-वारिसलीगंज रेलखंड पर ROB निर्माण की बाधाएं खत्म, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

नवादा-वारिसलीगंज रेलखंड के लेवल क्रॉसिंग 33/B1 पर रेल ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण हेतु 1.50116 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. नवादा समाहर्त्ता द्वारा जारी इस आदेश के बाद मौजा मिर्जापुर की संबंधित जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को दशकों पुरानी जाम की समस्या से निजात मिलेगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

नवादा-वारिसलीगंज रेलखंड पर ROB निर्माण की बाधाएं खत्म
नवादा-वारिसलीगंज रेलखंड पर ROB निर्माण की बाधाएं खत्म

नवादा-वारिसलीगंज रेलखंड पर काफी समय से प्रतीक्षित रेल ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया अब धरातल पर शुरू हो गई है. यह ओवरब्रिज वारिसलीगंज और नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 33/B1 पर बनाया जाना प्रस्तावित है. इस व्यस्त रेलखंड पर अक्सर ट्रेनों की आवाजाही के कारण रेलवे फाटक बंद रहता है, जिससे सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है और लोगों को घंटों लंबे जाम का सामना करना पड़ता है. परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए नवादा प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. इस ROB के निर्माण के लिए कुल 1.50116 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) और विशेषज्ञ समिति की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर, नवादा समाहर्त्ता ने RFCTLARR अधिनियम की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह अधिग्रहण मुख्य रूप से नवादा अंचल के मौजा मिर्जापुर में आने वाले भूखंडों के लिए किया जा रहा है. प्रशासनिक रूप से इस कदम का अर्थ है कि अब परियोजना निर्माण की दिशा में ठोस शुरुआत हो चुकी है.

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद से चिन्हित भूमि के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. अधिनियम की धारा 11(4) के तहत, अब जिला समाहर्त्ता की लिखित अनुमति के बिना इस भूमि का कोई भी हस्तांतरण या खरीद-बिक्री नहीं की जा सकेगी. साथ ही, भूमि पर किसी भी प्रकार का नया वित्तीय भार या विल्लंगम उत्पन्न करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नियमावली, 2014' के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने का अवसर दिया गया है. संबंधित भूस्वामी अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पास अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- 'यूरोप में जब एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब हमारे पास नालंदा था': JDU सांसद संजय झा

Add Zee News as a Preferred Source

इस रेल ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाने के बाद वारिसलीगंज और नवादा के बीच का सफर न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी. जाम खत्म होने से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी, जो क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है. यह परियोजना स्थानीय व्यापार और शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आवागमन की अनिश्चितता समाप्त होगी. नवादा शहर की यातायात व्यवस्था में यह सुधार एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हजारों लोगों का दैनिक जीवन सुगम होगा.

इनपुट - यशवंत सिन्हा, नवादा

TAGS

Nawada News

Trending news

Bagaha News
जुड़वा बेटियों को जन्म देने पर ली थी बहू की जान, पति और ससुर को मिली उम्रकैद
Madhepura news
मधेपुरा छात्रा मौत मामलाः 2 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पुलिस ने कही ये बात
Bettiah news
सिलीगुड़ी से अपहृत युवक बेतिया से सुरक्षित बरामद, पुलिस ने 5 किडनैपर्स को दबोचा
Shakeel Ahmad
शकील अहमद ज्वाइन करेंगे JDU? अशोक चौधरी से की मुलाकात तो कांग्रेस-RJD को लगी मिर्ची!
Jharkhand news
जेपीएससी आयु सीमा पर घमासान: राज्यपाल से मिले जेएलकेएम नेता, कटऑफ तिथि बदलने की मांग
Bettiah news
लापता नहीं, किडनैप हुई थीं 5 किशोरियां: चनपटिया से दिल्ली तक फैला था जाल
RJD
'चलते बजट सत्र में टूट जाएगा राजद...', नीरज कुमार के दावे से सियासत में आया भूकंप
Bagaha News
सेमरा रेफरल अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, नलबंदी के बाद बिगड़ी थी तबीयत
Pappu Yadav
'बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही है...', पप्पू यादव के ट्वीट से सियासी पारा चढ़ा
Nitin Nabin Bungalow
राहुल गांधी के पड़ोसी नहीं बनेंगे नितिन नवीन, अब अलॉट हुआ शिबू सोरेन वाला बंगला