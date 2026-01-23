नवादा में ग्रामीण चिकित्सक की निर्मम हत्या, शव को दो टुकड़ों में कर जलाया, इलाके में सनसनी

बिहार के नवादा जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रोह प्रखंड में एक ग्रामीण चिकित्सक की अत्यंत क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई. अपराधियों ने न केवल चिकित्सक के शरीर को दो हिस्सों में काट दिया, बल्कि पहचान मिटाने और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उन्हें जिंदा जला भी दिया. शुक्रवार सुबह कोशी गांव के पास एक खेत से उनका जला हुआ शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग इस अमानवीय कृत्य को लेकर आक्रोशित और डरे हुए हैं.

परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

मृतक की पहचान 45 वर्षीय अशोक मिस्त्री के रूप में हुई है. अशोक मिस्त्री कोशी गांव के निवासी राजेंद्र मिस्त्री के बड़े पुत्र थे. परिजनों के अनुसार, अशोक मिस्त्री पेशे से ग्रामीण डॉक्टर थे और गुरुवार की रात वह रोज की तरह घर वापस नहीं लौटे थे. काफी खोजबीन के बाद जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो शुक्रवार की सुबह थक-हारकर परिजनों ने स्थानीय थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके कुछ ही समय बाद गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में अधजला शव होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे परिजनों ने अशोक के सिर और अन्य निशानों से उनकी पहचान की.

किसी पुरानी रंजिश की आशंका

मृतक के पिता राजेंद्र मिस्त्री ने बताया कि अशोक ही उनके परिवार का मुख्य आधार थे और पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे. उन्होंने पुलिस को दिए बयान में आशंका जताई है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश या फिर पैसों के विवाद के कारण की गई होगी. ग्रामीणों के बीच चर्चा थी कि डॉक्टर अशोक अपनी अच्छी प्रैक्टिस के कारण काफी पैसा कमाते थे. हालांकि, उनके पिता का यह भी कहना है कि अशोक एक उदार व्यक्ति थे और कई बार निर्धन मरीजों का बिना शुल्क लिए भी इलाज कर देते थे, जिसके कारण वह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध थे.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी हुलास कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने शव की हालत को देखते हुए तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं ताकि अपराधियों तक पहुँचा जा सके. डीएसपी ने पुष्टि की है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है और शव को बुरी तरह जलाया गया है. पुलिस फिलहाल मृतक के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और संभावित दुश्मनों की सूची तैयार कर जांच को आगे बढ़ा रही है.