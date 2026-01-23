Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3084080
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नवादा में ग्रामीण चिकित्सक की निर्मम हत्या, शव को दो टुकड़ों में कर जलाया, इलाके में सनसनी

Nawada Crime News: नवादा के रोह प्रखंड में शुक्रवार को 45 वर्षीय ग्रामीण चिकित्सक अशोक मिस्त्री का जला हुआ शव बरामद हुआ. अपराधियों ने हत्या के बाद उनके शरीर को दो हिस्सों में काट दिया था. गुरुवार रात से लापता डॉक्टर की पहचान उनके परिजनों ने कोशी गांव के समीप एक खेत में की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:34 PM IST

Trending Photos

नवादा जिले के रोह प्रखंड में ग्रामीण चिकित्सक अशोक मिस्त्री की निर्मम हत्या
नवादा जिले के रोह प्रखंड में ग्रामीण चिकित्सक अशोक मिस्त्री की निर्मम हत्या

बिहार के नवादा जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रोह प्रखंड में एक ग्रामीण चिकित्सक की अत्यंत क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई. अपराधियों ने न केवल चिकित्सक के शरीर को दो हिस्सों में काट दिया, बल्कि पहचान मिटाने और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उन्हें जिंदा जला भी दिया. शुक्रवार सुबह कोशी गांव के पास एक खेत से उनका जला हुआ शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग इस अमानवीय कृत्य को लेकर आक्रोशित और डरे हुए हैं.

परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
मृतक की पहचान 45 वर्षीय अशोक मिस्त्री के रूप में हुई है. अशोक मिस्त्री कोशी गांव के निवासी राजेंद्र मिस्त्री के बड़े पुत्र थे. परिजनों के अनुसार, अशोक मिस्त्री पेशे से ग्रामीण डॉक्टर थे और गुरुवार की रात वह रोज की तरह घर वापस नहीं लौटे थे. काफी खोजबीन के बाद जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो शुक्रवार की सुबह थक-हारकर परिजनों ने स्थानीय थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके कुछ ही समय बाद गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में अधजला शव होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे परिजनों ने अशोक के सिर और अन्य निशानों से उनकी पहचान की.

किसी पुरानी रंजिश की आशंका
मृतक के पिता राजेंद्र मिस्त्री ने बताया कि अशोक ही उनके परिवार का मुख्य आधार थे और पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे. उन्होंने पुलिस को दिए बयान में आशंका जताई है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश या फिर पैसों के विवाद के कारण की गई होगी. ग्रामीणों के बीच चर्चा थी कि डॉक्टर अशोक अपनी अच्छी प्रैक्टिस के कारण काफी पैसा कमाते थे. हालांकि, उनके पिता का यह भी कहना है कि अशोक एक उदार व्यक्ति थे और कई बार निर्धन मरीजों का बिना शुल्क लिए भी इलाज कर देते थे, जिसके कारण वह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- ओपन जेल में धड़का था दो कातिलों का दिल, जानें खून से सात फेरों तक की पूरी कहानी

पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी हुलास कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने शव की हालत को देखते हुए तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं ताकि अपराधियों तक पहुँचा जा सके. डीएसपी ने पुष्टि की है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है और शव को बुरी तरह जलाया गया है. पुलिस फिलहाल मृतक के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और संभावित दुश्मनों की सूची तैयार कर जांच को आगे बढ़ा रही है.

TAGS

Nawada News

Trending news

Nawada News
नवादा में ग्रामीण चिकित्सक की निर्मम हत्या, शव को दो टुकड़ों में कर जलाया
Bhojpuri news
मौसी के बाद महतारी...ई कवन-कवन गाना ला रहे खेसारी? समझिए शुरू हो गई फागुन की तैयारी
Jharkhand news
ब्रिटिश मंत्री सीमा मल्होत्रा से मिले सीएम हेमंत सोरेन, विकास के रोडमैप पर की चर्चा
Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर को 'कपटी' मानते थे लालू, तो जननायक की नजरों में वो थे 'लंपट'
CM nitish kumar
जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार
Bihar politics
Bihar Politics: बिहार को 2030 तक विकसित राज्य बनाने के सीएम के दावे पर सियासी घमासान
Bhojpur News
भोजपुर का लाल हरेराम कुंवर शहीद, बेखबर पत्नी पूछ रही- वो जिंदा तो हैं ना?
Bettiah news
बेतिया में रील बनाने के दौरान 'अमृत भारत एक्सप्रेस' से कटकर दो युवकों की मौत
Maharani Kamsundari Devi
महारानी कामसुंदरी साहिब का श्रद्धा कर्म संपन्न, राजपरिवार ने जताया आभार
Bihar News
बिहार में अपराध पर सियासी रार! तेजस्वी को लेकर रूडी के तंज पर RJD का करारा प्रहार