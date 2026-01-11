सावधान! SBI और लोन के नाम पर नवादा में चल रहा था ठगी का खेल, SP अभिनव धीमान की टीम ने ऐसे किया पर्दाफाश

Nawada Cyber Scam: नवादा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई रंग लाई है. एसपी अभिनव धीमान के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने 'धनी फाइनेंस'और SBI के नाम पर लोगों को सस्ते लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी की. पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कांड संख्या 06/26, दिनांक 09.01.25 को मामला दर्ज किया गया है. इस गिरफ्तारी से इलाके में साइबर ठगी के खिलाफ एक संदेश गया है.

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मीरबिगहा से गुप्त सूचना के आधार पर की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नालंदा जिले के कतरीसराय निवासी मयंक कुमार (पिता धनंजय प्रसाद) और नवादा जिले के वारिसलीगंज निवासी नीरज कुमार (पिता मनोज प्रसाद) के रूप में हुई है. एसआईटी टीम ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी और धोखाधड़ी की गंभीर जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई

Add Zee News as a Preferred Source

बरामद सामान और प्राथमिकी

पुलिस ने आरोपियों के पास से 25,750 रुपये नकद, 9 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की है. इन सबूतों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. एसआईटी टीम ने बताया कि यह कार्रवाई अन्य साइबर ठगी के मामलों की रोकथाम के लिए भी अहम है. नवादा पुलिस लगातार लोगों को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है.

एसआईटी टीम और कार्रवाई का असर

एसआईटी टीम में पुलिस सहायक निरीक्षक मनोहर कुमार महतो, अविनाश कुमार,बालमुकुंद कुमार, विवेक कुमार के साथ-साथ swatटीम और पुलिस केंद्र नवादा के सदस्य भी शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों और बरामद सामग्री की जानकारी पत्रकारों को दी गई. पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद इलाके में साइबर अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है और आम नागरिकों में साइबर ठगी के प्रति जागरूकता काफी बढ़ गई है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा