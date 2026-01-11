Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3070417
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

सावधान! SBI और लोन के नाम पर नवादा में चल रहा था ठगी का खेल, SP अभिनव धीमान की टीम ने ऐसे किया पर्दाफाश

Nawada Cyber Scam: नवादा पुलिस ने साइबर ठगी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 'धनी फाइनेंस' और SBI के नाम पर लोगों को सस्ते लोन का झांसा देकर ठगी की. पुलिस ने इनके खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:29 AM IST

Trending Photos

सावधान! SBI और लोन के नाम पर नवादा में चल रहा था ठगी का खेल, SP अभिनव धीमान की टीम ने ऐसे किया पर्दाफाश
सावधान! SBI और लोन के नाम पर नवादा में चल रहा था ठगी का खेल, SP अभिनव धीमान की टीम ने ऐसे किया पर्दाफाश

Nawada Cyber Scam: नवादा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई रंग लाई है. एसपी अभिनव धीमान के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने 'धनी फाइनेंस'और SBI के नाम पर लोगों को सस्ते लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी की. पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कांड संख्या 06/26, दिनांक 09.01.25 को मामला दर्ज किया गया है. इस गिरफ्तारी से इलाके में साइबर ठगी के खिलाफ एक संदेश गया है.

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मीरबिगहा से गुप्त सूचना के आधार पर की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नालंदा जिले के कतरीसराय निवासी मयंक कुमार (पिता धनंजय प्रसाद) और नवादा जिले के वारिसलीगंज निवासी नीरज कुमार (पिता मनोज प्रसाद) के रूप में हुई है. एसआईटी टीम ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी और धोखाधड़ी की गंभीर जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई

Add Zee News as a Preferred Source

बरामद सामान और प्राथमिकी
पुलिस ने आरोपियों के पास से 25,750 रुपये नकद, 9 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की है. इन सबूतों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. एसआईटी टीम ने बताया कि यह कार्रवाई अन्य साइबर ठगी के मामलों की रोकथाम के लिए भी अहम है. नवादा पुलिस लगातार लोगों को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है.

एसआईटी टीम और कार्रवाई का असर
एसआईटी टीम में पुलिस सहायक निरीक्षक मनोहर कुमार महतो, अविनाश कुमार,बालमुकुंद कुमार, विवेक कुमार के साथ-साथ swatटीम और पुलिस केंद्र नवादा के सदस्य भी शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों और बरामद सामग्री की जानकारी पत्रकारों को दी गई. पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद इलाके में साइबर अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है और आम नागरिकों में साइबर ठगी के प्रति जागरूकता काफी बढ़ गई है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

TAGS

Nawada Cyber Scam

Trending news

Nawada Cyber Scam
सावधान! SBI और लोन के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल, SP की टीम ने किया पर्दाफाश
Jmaui News
पहले नस काटा, फिर फांसी लगाकर दे दी जान... आखिर मोकामा के अमन ने ऐसा क्यों किया?
Jharkhand Weather
खूंटी में जम गई बर्फ! 1.4 डिग्री पहुंचा पारा, रांची और गुमला में मौसम विभाग का अलर्ट
Patna Weather
घने कोहरे के साथ-साथ 'खतरनाक' हवा की चपेट में पटना, जानें 11 जनवरी का मौसम
Bettiah Weather
Bettiah Weather: बेतिया में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, 10 डिग्री तापमान में ठिठुरा शहर
Bihar weather update
बिहार में कंपकंपी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं, 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
Araria News
अररिया में अपराध पर एसपी अंजनी कुमार का कहर! एक साल में 6860 केस, हजारों गिरफ्तार
Shibu soren birthday
'बकरी चराने के लिए आंदोलन किया था?' जब शिबू सोरेन ने सीएम बनने के लिए कही था ये बात
Tej Pratap Yadav
दो भाई, एक मांग! नीतीश और लालू दोनों के लिए भारत रत्न चाहते हैं तेज प्रताप यादव
Bakhtiyarpur-Mokama Accident
खड़े कंटेनर में घुसी स्कॉर्पियो, एक के बाद एक टकराईं कई गाड़ियां, 4 की मौत