प्रेग्नेंट करो... 10 लाख ले जाओ, नवादा में चल रही थी 'विक्की डोनर' वाली स्कीम

Pregnant Job Cyber Scam: बॉलीवुड फिल्म 'विक्की डोनर' आपने देखी होगी, जिसमें एक एक शख्स पैसे के लिए अपने स्पर्म डोनेट करता है और महिलाओं को प्रेग्रेंट करता हैं. हालांकि, वह रील लाइफ की कहानी थी, लेकिन बिहार के नवादा में प्रेग्नेंट करो... 10 लाख ले जाओ के नाम से एक स्कीम चल रही थी. जिसका खुलासा पुलिस ने किया और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

दरअसल, नवादा के हिसुआ पुलिस को थाना क्षेत्र से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की सूचना मिली थी. इसके बाद नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने एसआईटी गठित की. साइबर पुलिस की एसआईटी ने तकनीकी सर्विलांस और मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवां गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया.

गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान रंजन कुमार, पिता-सुखदेव प्रसाद, और दुसरे व्यक्ति देवनंदन कुमार, पिता अनिल प्रसाद के रूप में की गईं है.

बताया जाता है कि मनवा गांव में छापामारी के दौरान एक घर से दोनों साइबर गिरफ्तार अपराधी मोबाईल पर किसी कस्टमर से धानी एप और एसबीआई से सस्ते दर पर लोन देने और प्रेग्रेंट करने के लिए जॉब दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

पूछताछ में पकड़े गये आरोपितों ने स्वीकार किया कि उनके ओर से ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और प्लेबॉय सर्विस का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही थी. आरोपितों की तरफ से ग्राहकों को कॉल कर महिला को प्रेग्नेंट कर देने पर 10 लाख रुपए देने का झांसा दिया जा रहा था. इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जाता था. एसआईटी में साइबर थाने के एसआई राहुल देव वर्मण, सिपाही चुनचुन कुमार, सूरज कुमार और सुभाष कुमार शामिल थे. फिलहाल, पुलिस दोनों को जेल भेज दिया है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

