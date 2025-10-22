Advertisement
नवादा जिले में नामांकन पत्रों की जांच पूरी, पांच विधानसभा क्षेत्रों से 18 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत नवादा जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रोंरजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर और वारिसलीगंज में नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है. जांच के दौरान 18 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर रद्द कर दिए गए. नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय है.

Oct 22, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत नवादा जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जिले के निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों, शपथ-पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की विधिवत जांच की गई. जांच के दौरान निर्वाचन आयोग के नियमों और निर्देशों के अनुरूप दस्तावेज नहीं पाए जाने पर कुल 18 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं.

यह जांच प्रक्रिया नवादा, हिसुआ, रजौली, गोविंदपुर और वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई. अधिकारियों ने बताया कि जिन प्रत्याशियों के नामांकन में किसी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेजी कमी पाई गई, उन्हें नियमानुसार अस्वीकृत कर दिया गया है. निर्वाचन विभाग के अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है. इसके बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

विधानसभावार नामांकन जांच रिपोर्ट
रजौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र (संख्या 235) – कुल 14 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से 3 प्रत्याशियों (राकेश कुमार, मिथिलेश राजवंशी और गुड्डी कुमारी) के नामांकन रद्द किए गए.

हिसुआ विधानसभा क्षेत्र (संख्या 236) – कुल 15 नामांकन में से 1 प्रत्याशी, एहतेशान कैसर का नामांकन रद्द किया गया.

नवादा विधानसभा क्षेत्र (संख्या 237) – कुल 17 नामांकन दाखिल, जिनमें से 3 प्रत्याशियों (नरेश रविदास, प्रदीप प्रसाद और रंजीत शर्मा) के नामांकन रद्द हुए

गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र (संख्या 238) – 17 नामांकन पत्रों में से 7 प्रत्याशियों (कृतिपाल सिंह, मनोज कुमार, कमलेश प्रसाद, कमलेश कुमार, रामस्वरूप राजवंशी, जयनंदन दास और मो. इफ्तेखार अहमद) के नामांकन पत्र आयोग के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए गए.

वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र (संख्या 239) – कुल 14 नामांकन में से 4 प्रत्याशियों (बब्लू मालाकार, सकलदेव यादव, गनौरी पंडित और महेश रविदास) के नामांकन रद्द किए गए हैं.

जिले के निर्वाचन पदाधिकारियों ने बताया कि समस्त प्रक्रिया पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण माहौल में पूरी की गई. नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद चुनावी माहौल और तेज होने की उम्मीद है.

इनपुट: यशवन्त सिन्हा

bihar chunav 2025

