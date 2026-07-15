/नवादा: प्रेम जाल में फंसाकर शुभम ने किन्नर से की शादी, फिर पैर काटकर पोखर में फेंक दिया शव

दोस्त के साथ मिलकर किन्नर की हत्या

जब किन्नर शुभम के साथ स्थायी रूप से रहने की जिद करने लगी, तो शुभम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किन्नर की क्रूरता से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव के पैर काटकर उसे पोखर में फेंक दिया. पुलिस ने शुभम के सहयोगी, भट्टा गांव के लखन रवानी के पुत्र करण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में करण ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. करण को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. मुख्य आरोपी शुभम सहित अन्य सहयोगियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.