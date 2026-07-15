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नवादा: प्रेम जाल में फंसाकर शुभम ने किन्नर से की शादी, फिर पैर काटकर पोखर में फेंक दिया शव

नवादा में प्रेम जाल में फंसाकर शुभम ने किन्नर से शादी की और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. 24 अप्रैल 2026 को पोखर से कटा हुआ पैर बरामद किया गया था और 26 अप्रैल को शव भी बरामद कर लिया गया. वहीं, अब पुलिस ने मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:19 PM IST
नवादा: प्रेम जाल में फंसाकर शुभम ने किन्नर से की शादी, फिर पैर काटकर पोखर में फेंक दिया शव
Image Credit: नवादा किन्नर हत्या खुलासा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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