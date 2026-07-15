/नवादा: प्रेम जाल में फंसाकर शुभम ने किन्नर से की शादी, फिर पैर काटकर पोखर में फेंक दिया शव

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नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में एक किन्नर की हत्या का मामला सामने आया है. प्रेम जाल में फंसाकर की गई इस हत्या के बाद शव के पैर काटकर गोहिया पोखर में फेंक दिए गए थे. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. एसडीपीओ पकरीबरावां सुजय विद्यार्थी ने इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2026 को काशीचक थाना क्षेत्र के गोहिया पोखर से एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ पैर बरामद हुआ था. इसके दो दिन बाद, 26 अप्रैल को उसी पोखर में एक क्षत-विक्षत शव मिला, जिसके पैर गायब थे.
प्रेम जाल में फंसाकर और की शादी
शव की पहचान आसपास के लोगों से कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर काशीचक थाना में केस दर्ज किया गया और एफएसएल टीम को जांच में शामिल किया गया. ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर शव की पहचान समस्तीपुर जिले के घोरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किन्नर के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि काशीचक थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी सुरेंद्र साव के पुत्र शुभम कुमार ने इस किन्नर को प्रेम जाल में फंसाया था. शुभम उसे अपने गांव ले आया था और उससे शादी भी कर ली थी.
दोस्त के साथ मिलकर किन्नर की हत्या
जब किन्नर शुभम के साथ स्थायी रूप से रहने की जिद करने लगी, तो शुभम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किन्नर की क्रूरता से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव के पैर काटकर उसे पोखर में फेंक दिया. पुलिस ने शुभम के सहयोगी, भट्टा गांव के लखन रवानी के पुत्र करण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में करण ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. करण को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. मुख्य आरोपी शुभम सहित अन्य सहयोगियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा