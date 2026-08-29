/2018 में प्रेमी संग फरार हुई थी सिंपी, 8 साल बाद अस्पताल में मिला शव, डॉक्टर की पर्ची ने खोला पहचान का राज

दमन में हुई थी नवादा की छोटी कुमारी की हत्या

5 अगस्त, 2026 को नवादा के रोह थाना क्षेत्र के सिउर गांव की विवाहिता छोटी कुमारी का अंत बेहद दर्दनाक रहा था. करीब दो साल पहले अपने पति, परिवार और घर को छोड़कर उसी गांव के प्रेमी ऋषभ कुमार के साथ भागकर केंद्र शासित प्रदेश दमन चली गई थी. दोनों ने वहां किराये का कमरा लेकर पति-पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया था. परिजनों ने तब रोह थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन छोटी वापस नहीं लौटी. वहीं, जिस प्रेमी के साथ उसने नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था, उसी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी.