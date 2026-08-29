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2018 में प्रेमी संग फरार हुई थी सिंपी, 8 साल बाद अस्पताल में मिला शव, डॉक्टर की पर्ची ने खोला पहचान का राज

Nawada News: नवादा सदर अस्पताल में युवती का शव बरामद हुआ है. 8 साल बाद डॉक्टर की पर्ची से पहचान हुई. बताया जा रहा है कि साल 2018 में शादी के तीन महीने बाद पति को छोड़ प्रेमी संग सिंपी फरार हो गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:06 AM IST
2018 में प्रेमी संग फरार हुई थी सिंपी, 8 साल बाद अस्पताल में मिला शव, डॉक्टर की पर्ची ने खोला पहचान का राज
Image Credit: पोस्टमॉर्टम के बाद शव अपने साथ ले गए परिजन (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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