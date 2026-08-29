/2018 में प्रेमी संग फरार हुई थी सिंपी, 8 साल बाद अस्पताल में मिला शव, डॉक्टर की पर्ची ने खोला पहचान का राज

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नवादा सदर अस्पताल में एक युवती का शव बरामद होने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई. शव की पहचान 8 साल से लापता सिंपी कुमारी के रूप में हुई है. मृतका कौआकोल प्रखंड के कोलवाबर गांव निवासी दयानंद प्रसाद की बेटी थी.
पोस्टमॉर्टम के बाद शव अपने साथ ले गए परिजन
पुलिस की ओर से तस्वीर दिखाए जाने पर परिजनों ने उसकी पहचान की. बीती देर रात पिता सदर अस्पताल पहुंचे और पोस्टमॉर्टम के बाद शव अपने साथ ले गए.
शादी के करीब तीन महीने बाद वह पति को छोड़कर चली गई थी सिंपी
परिजनों के अनुसार, सिंपी की शादी 2018 में अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर में हुई थी. शादी के करीब तीन महीने बाद वह पति को छोड़कर चली गई थी. छह महीने तक परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. बाद में उसने परिवार से नाता तोड़ लिया था.
शव के पास मिली डॉक्टर की पर्ची से खुला राज
थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शव के पास मिली डॉक्टर की पर्ची से शेखपुरा में इलाज कराने की जानकारी मिली. इसी आधार पर पुलिस ने परिवार का पता लगाकर पहचान की. शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की जांच की जा रही है.
दमन में हुई थी नवादा की छोटी कुमारी की हत्या
5 अगस्त, 2026 को नवादा के रोह थाना क्षेत्र के सिउर गांव की विवाहिता छोटी कुमारी का अंत बेहद दर्दनाक रहा था. करीब दो साल पहले अपने पति, परिवार और घर को छोड़कर उसी गांव के प्रेमी ऋषभ कुमार के साथ भागकर केंद्र शासित प्रदेश दमन चली गई थी. दोनों ने वहां किराये का कमरा लेकर पति-पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया था. परिजनों ने तब रोह थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन छोटी वापस नहीं लौटी. वहीं, जिस प्रेमी के साथ उसने नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था, उसी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा