/बिहार में छात्र आंदोलन का असर: BJP कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई, अलर्ट मोड पर पुलिस

पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बढ़ रहे छात्र आंदोलन के बीच बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया गया है. जिला अध्यक्ष की मांग पर जिला प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए सुरक्षा बढ़ा दी. रात या दिन पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है. नवादा में हाल ही में बनाए गए भव्य बीजेपी पार्टी कार्यालय की सुरक्षा अब विशेष रूप से दुरुस्त की गई है. छात्र संगठनों के उग्र प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग के चलते स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए नवादा के एसपी अभिनव धीमान खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और मोर्चा संभाल रहे हैं.