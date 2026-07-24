/बिहार में छात्र आंदोलन का असर: BJP कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई, अलर्ट मोड पर पुलिस

राज्य चुनें
पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बढ़ रहे छात्र आंदोलन के बीच बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया गया है. जिला अध्यक्ष की मांग पर जिला प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए सुरक्षा बढ़ा दी. रात या दिन पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है. नवादा में हाल ही में बनाए गए भव्य बीजेपी पार्टी कार्यालय की सुरक्षा अब विशेष रूप से दुरुस्त की गई है. छात्र संगठनों के उग्र प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग के चलते स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए नवादा के एसपी अभिनव धीमान खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और मोर्चा संभाल रहे हैं.
पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क है. सदर एसडीओ अमित अनुराग, एसडीपीओ हुलास कुमार और एडिशनल एसपी निशु मलिक सहित तमाम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं. पटना पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें जारी करते हुए इस मामले में कुल 21 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 268 नामजद और लगभग 3,000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. हिंसा करने वाले 57 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
वहीं, जहानाबाद का जिला प्रशासन भी छात्रों के हिंसक आंदोलन के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि कल यानी गुरुवार (23 जुलाई) को शहर में प्रदर्शन के दौरान कई असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे. रात भर चली पुलिस कार्रवाई में 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है. वीडियो फुटेज के आधार पर 15 लोगों का मिलान भी हो चुका है.