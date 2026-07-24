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बिहार में छात्र आंदोलन का असर: BJP कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई, अलर्ट मोड पर पुलिस

Nawada Student Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन NEET पेपर लीक और शिक्षा सुधार को लेकर जारी है. बिहार में भी छात्र आंदोलन तेजी से जोर पकड़ रहा है. गुरुवार (23 जुलाई) को कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इसको लेकर अब बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है. नवादा में बीजेपी कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:35 PM IST
बिहार में छात्र आंदोलन का असर: BJP कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई, अलर्ट मोड पर पुलिस
Image Credit: बिहार में छात्र आंदोलन का असर: BJP कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई, अलर्ट मोड पर पुलिस (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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