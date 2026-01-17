Advertisement
रील का शौक, जेब पर भारी: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्टंट का वीडियो, नवादा पुलिस ने लगाया 32 हजार का जुर्माना

Nawada News: नवादा से एक बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसपर नवादा पुलिस ने कार्रवाई की है. युवक पर 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 17, 2026, 06:47 AM IST

Nawada News: बिहार के नवादा में सोशल मीडिया पर एक खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ. 15 जनवरी को वायरल हुए इस वीडियो में एक युवक सार्वजनिक सड़क पर बाइक से जोरदार व्हीली और अन्य जानलेवा स्टंट करता दिख रहा था. यह हरकत न केवल स्टंट करने वाले की जान के लिए खतरा थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों और पैदल राहगीरों के लिए भी घातक साबित हो सकती थी.

स्टंट करने वाले युवक की पहचान
जिला डीएम रवि प्रकाश और एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर कादिरगंज थाना पुलिस ने तुरंत वीडियो का सत्यापन किया. जांच में स्टंट करने वाले युवक की पहचान डब्लू चौधरी, पुत्र गोविंद चौधरी, निवासी  अन्दर बाजार मुस्लिम टोला, कादिरगंज बाजार के रूप में हुई. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर BR02BX4301 भी चिह्नित किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(a), 184, 194(c) और 194(d) के तहत वाहन स्वामी पर कुल 32,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया. 

युवक ने मांगी माफी, ली ये शपथ
युवक ने अपनी गलती मान ली और लिखित माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही पूर्ण गतिविधि से दूर रहने की शपथ ली. प्रशासन ने इस माफी नामे को भी सार्वजनिक किया है ताकि अन्य युवाओं के लिए चेतावनी का काम करें. जिला प्रशासन ने सभी युवाओं से अपील की है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें. खतरनाक स्टंट या लापरवाही से वाहन चलाना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि समाज के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करता है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया की लोकप्रियता के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: पटना की बदलेगी सूरत! राजवंशी नगर और शास्त्री नगर के लिए बनेगा 'मेगा डेवलपमेंट प्लान'

