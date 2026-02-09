Nawada News: खनन माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक! बिहार-झारखंड बॉर्डर से पकड़े गए 18 ट्रक, मचा हड़कंप

Nawada Mining Mafia: नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में बिहार-झारखंड सीमा पर स्थित चितरकोली समेकित जांच चौकी पर डीएम के सख्त निर्देश पर ओवरलोडेड और बिना वैध चालान वाले गिट्टी लदे ट्रकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई. रजौली एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन और खनन पदाधिकारी की अगुवाई में पुलिस ने 18 ट्रकों को जब्त कर चौकी पर खड़ा किया. दो ट्रक चालकों को हिरासत में लिया गया. जांच की खबर फैलते ही कई चालक वाहन छोड़कर झारखंड साइड दिबौर, काली मंडा, मेघातरी में भाग गए.

इस कार्रवाई से पूरे इलाके के ट्रक माफिया में खलबली मच गई है. ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी. यह अभियान सड़क सुरक्षा और अवैध खनन परिवहन रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उधर पूर्णिया में भी अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यहां पुलिस ने अनगढ़ थानाक्षेत्र अंतर्गत दोमुख हाट और पीपलतोरा इलाके में संयुक्त छापेमारी कर बालू लदे तीन वाहनों को जब्त किया है. जब्त वाहनों में दो ट्रैक्टर और एक ट्रक शामिल हैं, जिनमें अवैध रूप से बालू लदा हुआ पाया गया. छापेमारी दल के पहुंचते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गए. इसके बाद तीनों वाहनों को जब्त कर अनगढ़ थाना लाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है.