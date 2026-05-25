नवादा: बेटी के चाल-चरित्र पर था शक, पिता ने पत्नी-बेटे के साथ मिलकर की हत्या; 25 दिन बाद कब्र से शव बरामद

Nawada News: नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में 30 अप्रैल को एक हत्या का मामला सामने आया है. इसमें एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी नंदिनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बोरे में बंद कर कौड़िहारी नदी के पास जमीन में दफना दिया. आज (25 मई) पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाप के द्वारा बेटी की हत्या कर जमीन में दफना दिया गया है.

चाल-चरित्र को लेकर परिवार में विवाद

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने बताया कि बेटी के चाल-चरित्र को लेकर परिवार में लगातार विवाद चल रहा था. पिता ने इसे अपनी इज्जत का सवाल मानते हुए घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता, मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया. और धमौल पुलिस की टीम ने कौड़िहारी के पास से जमीन खोदकर शव बरामद किया.

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गला घोंटने के मिले निशान

फिलहाल, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में गला घोंटने के स्पष्ट निशान मिले हैं. पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता बताते हुए कहा कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और यदि कोई अन्य व्यक्ति शामिल पाया गया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना) और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच जारी है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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