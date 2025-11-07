Advertisement
तेजप्रताप यादव ने राजद पर किया तीखा हमला, कहा- ये अब पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है

नवादा जिले के सिरदला में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया. वे रजौली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी प्रकाश वीर के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब पार्टी में पूंजीपतियों की ही पूछ है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:21 PM IST

नवादा जिले में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सिरदला में चुनावी सभा को संबोधित किया. वे पार्टी के रजौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रकाश वीर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे. सिरदला पहुंचते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने "तेज प्रताप जिंदाबाद" और "प्रकाश वीर को जिताओ" के नारे लगाए.

अपने भाषण की शुरुआत में तेज प्रताप यादव ने जनता से अपील की कि वे प्रकाश वीर को भारी मतों से विजयी बनाएं और उन्हें विधानसभा भेजें ताकि वे जनता की सेवा कर सकें. उन्होंने कहा कि प्रकाश वीर एक ईमानदार, मेहनती और जमीनी नेता हैं, जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं. तेज प्रताप ने कहा कि आज की राजनीति में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता की आवाज बनकर उठ खड़े हों.

सभा के दौरान तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अब आरजेडी में केवल पूंजीपतियों की चलती है. जो नेता सच्चे समाजसेवी हैं, जो जनता के बीच रहते हैं, उनकी वहां कोई पूछ नहीं रह गई है. तेज प्रताप ने कहा, "अब आरजेडी उस राह पर नहीं रही, जिस पर हमारे पिता लालू प्रसाद यादव ने उसे चलाया था. आज वहां केवल धन और पद के आधार पर नेताओं की अहमियत तय होती है."

बिना नाम लिए तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि कुछ "जयचंदों" ने उन्हें न केवल संगठन और पार्टी से दूर किया, बल्कि परिवार से भी बेदखल करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जब-जब वे परेशान हुए, जनता के बीच जाकर उन्हें शक्ति और समर्थन मिला. तेज प्रताप ने कहा, "जनता ही मेरी असली ताकत है, वही मेरा परिवार है."

तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे राजनीति में जनता के भरोसे टिके हैं. उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं, न कि सत्ता पाने के लिए. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा, "आपका प्यार ही मेरी ताकत है. आपने जो समर्थन दिया है, वही मेरी असली जीत है."

ये भी पढ़ें-  RJD ने पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, छह साल के लिए निकाला

