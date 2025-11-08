तेजस्वी की उम्र कच्ची, पर जुबान पक्की”, नवादा में गरजे तेजस्वी; कहा बस 20 महीने दीजिए, बिहार बदल दूंगा!

Bihar chunav 2025: तेजस्वी यादव ने मंच से जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि “तेजस्वी को एक मौका दीजिएगा ना, हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े.” उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को 20 साल का मौका दिया, अब हमें सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम वो कर दिखाएंगे जो 20 साल में नहीं हो पाया है.

सभा में उन्होंने अपने चुनावी वादों को दोहराया और कई नई घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. इसके साथ ही मां-बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपये 14 जनवरी के दिन महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे.

तेजस्वी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये तय की जाएगी और 1500 रुपये पेंशन भी दी जाएगी. साथ ही 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री करने का वादा भी किया.

उन्होंने युवाओं को राहत देने के लिए कहा कि उनका फॉर्म शुल्क माफ किया जाएगा. डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार पहले मिल सके. साथ ही ताड़ी को शराबबंदी के दायरे से बाहर करने की बात उन्होंने कही.

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार विकास, रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देगी. आगे वो कहते हैं कि “तेजस्वी की उम्र भले कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है.” उन्होंने लोगों से अपील की कि राजद प्रत्याशी कौशल यादव को आशीर्वाद दें और लालटेन छाप पर वोट करें. सभा के अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि “हम वादा नहीं, भरोसा लेकर आए हैं. बस एक मौका दीजिए, बिहार को बदलकर दिखा देंगे.”

