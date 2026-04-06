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तेजस्वी यादव पहुंचे नवादा, विधायक विभा देवी के पुत्र अखिलेश कुमार के निधन पर जताया गहरा शोक

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नवादा जिले का दौरा कर जेडीयू विधायक विभा देवी के पुत्र स्वर्गीय अखिलेश कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया. तेजस्वी यादव पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव के आवास पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई. विधायक विभा देवी ने इस दौरान अस्पताल प्रबंधन और फर्जी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तेजस्वी को दस्तावेज सौंपे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:01 PM IST

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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को नवादा पहुंचे. जहां वे पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव के पथरा इंग्लिश स्थित आवास पर गए. तेजस्वी यादव ने जेडीयू विधायक विभा देवी के पुत्र स्वर्गीय अखिलेश कुमार के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और इस कठिन घड़ी में धैर्य रखने की सलाह दी. तेजस्वी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को यह भारी दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. इस दौरान पूर्व विधायक कौशल यादव सहित कई अन्य प्रमुख नेता भी वहां मौजूद रहे.

मुलाकात के दौरान विधायक विभा देवी ने अपने पुत्र अखिलेश कुमार की मौत को लेकर बेहद गंभीर खुलासे किए. उन्होंने तेजस्वी यादव को बताया कि उनके बेटे की जान अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण गई है. विभा देवी ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन, फर्जी चिकित्सकों और अनुभवहीन कर्मियों की वजह से यह दुखद घटना घटी. उन्होंने तेजस्वी यादव को इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज भी सौंपे ताकि सच्चाई सामने आ सके. तेजस्वी ने पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली और पीड़ित परिवार की बातों को ध्यानपूर्वक सुना.

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तेजस्वी यादव के नवादा आने की खबर जैसे ही फैली, पूरे जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई. दोपहर बाद से ही बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उनके स्वागत और उनसे मिलने के लिए जुटने लगे थे. हालांकि, तेजस्वी यादव का आगमन शाम के समय हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अस्पताल प्रबंधन और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि एक विधायक के पुत्र की मौत ने व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है.

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