'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi: नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को लेकर राजद नेता तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया. तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को जिताए और राहुल गांधी पीएम बनेंगे. यह बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं.

नवादा में तेजस्वी यादव ने अगले चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही. अब इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है. कांग्रेस प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि जनता और उनके हक के लिए कोई लड़ाई लड़ता हुआ देश में नेता हैं तो वह राहुल गांधी हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं और आमजनों में जो दीवानगी है उसे ही देखकर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है. सबको पता है आने वाले दिनों में पूरे देश का नेतृत्व अगर किसी के हाथों में सुरक्षित रहेगा तो वह राहुल गांधी हैं.

वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि खलनायकों की जमात है. अपने ही बैठ करके कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी को राष्ट्रपति भी बना देंगे. ये देश के खलनायक हैं. बिहार के चुनाव में जितना प्रयोग कर रहे हैं. बिहार के लोकतंत्र की धरती की जनता उनको सबक सिखा देगी.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग मुखिया नहीं बनेंगे, पीएम मोदी जी इन लोगों के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे. जदयू नेकहा कि पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दो युवराज घूम रहे थे, लेकिन जनता ने नकार दिया. ठीक उसी तरीके से बिहार में दो युवराज घूम रहे हैं- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव. दोनों एक दूसरे को चुनौती देना चाहते हैं, ताकत दिखाना चाहते हैं.

