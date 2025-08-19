'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887703
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav on Rahul Gandhi: राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन को जिताए और राहुल गांधी पीएम बनेंगे. इस कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं और आमजनों में जो दीवानगी है उसे ही देखकर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 19, 2025, 01:46 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (File Photo)
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (File Photo)

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi: नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को लेकर राजद नेता तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया. तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को जिताए और राहुल गांधी पीएम बनेंगे. यह बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं.

नवादा में तेजस्वी यादव ने अगले चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही. अब इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है. कांग्रेस प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि जनता और उनके हक के लिए कोई लड़ाई लड़ता हुआ देश में नेता हैं तो वह राहुल गांधी हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं और आमजनों में जो दीवानगी है उसे ही देखकर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है. सबको पता है आने वाले दिनों में पूरे देश का नेतृत्व अगर किसी के हाथों में सुरक्षित रहेगा तो वह राहुल गांधी हैं.

वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि खलनायकों की जमात है. अपने ही बैठ करके कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी को राष्ट्रपति भी बना देंगे. ये देश के खलनायक हैं. बिहार के चुनाव में जितना प्रयोग कर रहे हैं. बिहार के लोकतंत्र की धरती की जनता उनको सबक सिखा देगी. 

यह भी पढ़ें: यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा',करिश्मा दिखा पाएंगे राहुल?

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग मुखिया नहीं बनेंगे, पीएम मोदी जी इन लोगों के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे. जदयू नेकहा कि पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दो युवराज घूम रहे थे, लेकिन जनता ने नकार दिया. ठीक उसी तरीके से बिहार में दो युवराज घूम रहे हैं- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव. दोनों एक दूसरे को चुनौती देना चाहते हैं, ताकत दिखाना चाहते हैं.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

यह भी पढ़ें:Vote Adhikar Yatra Live Update: जनता जागरूक है और यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, वोटर अधिकार यात्रा में बोले तेजस्वी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi YadavRahul GandhiBihar News

Trending news

Jharkhand IAS Vinay Chaubey
शराब घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे को एसीबी कोर्ट ने दी जमानत
bihar chunav 2025
पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा-सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई
Patna Ambedkar hostel
पटना अंबेडकर छात्रावास से 3 बम बरामद, पुलिस हिरासत में कई छात्र
Rahul Gandhi
यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा',करिश्मा दिखा पाएंगे राहुल?
Tejashwi Yadav
'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
सिमरी बख्तियारपुर, जहां मखाने की महक और सियासत की गर्मी बनी सुर्खी
RIMS 2
24 अगस्त को आएगा सियासी तूफान! रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर जब हल चलाएंगे चंपई सोरेन
Umair Khan
वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक करना : उमैर खान
Pawan Singh
लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा से ठीक पहले सुलह, मुलाकात के आखिर क्या मायने?
Dilip Jaiswal
'राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है', वोट अधिकार यात्रा पर दिलीप जायसवाल का तंज
;