बिना ताला तोड़े चोरों ने उड़ाया 30 लाख, नवादा में BJP नेता की बड़ी मां के घर चोरी

Bihar Crime News: बिहार के नवादा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत शंकर की बड़ी मां के घर चोरी की घटना सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ला स्थित हनुमान नगर कॉलोनी में हुई इस वारदात में चोरों ने लगभग 20 लाख रुपये के गहने और 10 लाख रुपये नकद चुरा लिए. 25 भर सोने की चोरी हुई है. चोरी की यह घटना नवादा सदर अस्पताल से सेवानिवृत्त एएनएम मांडवी कौशिक के घर में हुई.

परिजनों ने बताया कि उनके हनुमान नगर स्थित पुराने घर में नकदी और गहने रखे हुए थे. चोरों ने अलमारी में रखे सामान पर हाथ साफ किया. घटना के समय घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था. सबसे अहम बात यह है कि घर या अलमारी का कोई ताला नहीं टूटा था. इससे पुलिस को आशंका है कि इस वारदात को किसी परिचित व्यक्ति ने अंजाम दिया है, जिसे घर और अलमारी की चाबियों के बारे में जानकारी थी.

परिजनों को चोरी का पता तब चला जब मांडवी कौशिक के पति खाना खाकर पुराने घर लौटे. उन्होंने नगर थाने को सूचना दी. नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की.

पुलिस ने मामले में घर के कुछ सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है. जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया है. नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा.

इनपुट: यशवन्त सिन्हा