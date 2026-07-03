/प्लीज! शक है तो 1930 पर कॉल करें और साइबर ठगी से बचें, नवादा में 3 क्रिमिनल गिरफ्तार

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नवादा जिला के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. वारिसलीगंज पुलिस ने चंडीगढ़ साइबर थाना की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लोन के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं.
पुलिस अधीक्षक नवादा के निर्देश पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने ग्राम चैनपुरा के पास छापेमारी की. हालांकि, चंडीगढ़ साइबर थाना कांड सं. 70/23 के आरोपी नहीं मिले, लेकिन मौके से 3 अन्य साइबर ठग पकड़े गए.
पूछताछ में खुलासा
गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे मुद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस समेत अन्य कंपनियों का नाम लेकर लोगों को फोन करते थे. ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर वाला कस्टमर डाटा उनके पास रहता था. लोन पास कराने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस और फाइल चार्ज के बहाने हजारों रुपये ऐंठ लेते थे. पैसा मिलते ही मोबाइल बंद कर देते थे.
गिरफ्तार आरोपी
1. अंकित कुमार, 23 वर्ष, जवाहर पार्क, वारिसलीगंज
2. सत्यवीर कुमार, 25 वर्ष, चैनपुरा, वारिसलीगंज
3. सन्नी कुमार, 28 वर्ष, चैनपुरा, वारिसलीगंज
थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने लोगों से अपील है कि लोन के लिए किसी अनजान कॉल पर भरोसा न करें. बैंक या कंपनी खुद कभी फोन पर पैसे नहीं मांगती. शक होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा