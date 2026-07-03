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प्लीज! शक है तो 1930 पर कॉल करें और साइबर ठगी से बचें, नवादा में 3 क्रिमिनल गिरफ्तार

Nawada News: नवादा में लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बेनकाब किया है. पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. चंडीगढ़ पुलिस के इनपुट पर वारिसलीगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:37 PM IST
प्लीज! शक है तो 1930 पर कॉल करें और साइबर ठगी से बचें, नवादा में 3 क्रिमिनल गिरफ्तार
Image Credit: (Photo-AI) नवादा में लोन के नाम पर ठगी करने वाले तीन साइबर अपराधी गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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