नवादा में इंस्टाग्राम वाले प्यार का दर्दनाक अंत, आखिरी कॉल पर बहस के मधु ने लगाई फांसी

Nawada News: नवादा में इंस्टाग्राम वाले प्यार का खौफनाक अंत देखने को मिला है. जहां, 22 साल की मधु कुमारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मिली जानकारी के अनुसार, शादी के बाद से ही उसका पति उसे लगातार परेशान कर रहा था.
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Nawada News: नवादा के अकबरपुर ब्लॉक में स्थित पसिया गांव में 22 वर्षीय मधु कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. डेढ़ साल पहले मधु को इंस्टाग्राम के जरिए गुजरात के रहने वाले विपिन कुमार से प्यार हो गया था. मुलाकात के बाद दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया. हालांकि, उनके ससुराल वालों ने मधु को अपनाने से इनकार कर दिया. लगातार उत्पीड़न और अपमान का शिकार बनाने के बाद उनके पति ने उन्हें उनकी नानी के घर छोड़ दिया और वहां से भाग गया.
वहीं, आखिरी फोन कॉल के दौरान हुई तीखी बहस के बाद, उस युवती ने छत के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी. परिवार वालों ने बताया कि मृतक मधु ने प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही उसका पति उसे लगातार परेशान कर रहा था और उसके साथ मारपीट करता था. मधु के नाना ने बताया कि उसके पति ने उसे फोन किया और उसके साथ बहुत ज्यादा गाली-गलौज की. यह सब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण, मधु ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.
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मौत के बाद पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई और मधु के परिवार वालों ने उसके शव को नदी में दफना दिया. तभी अकबरपुर पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला. यह जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत नदी पर पहुंची, कब्र से शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस बीच मधु के ससुराल वाले सभी लोग फरार हो गए हैं. पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
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